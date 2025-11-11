Kad CEO postane storyteller, a kampanja izazove šok: Dvije strane snage brenda na Večernjakovoj konferenciji

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, Brands & Trends konferencija vraća se 26. studenoga u hotel Zonar Zagreb — s još snažnijim programom, intrigantnijim panelima i liderima koji ne pričaju samo o trendovima, već ih stvaraju. Ove godine otvorit ćemo pitanje koje je istodobno strateško i osobno: što se događa kada CEO postane storyteller, a marketing prestane biti odjel – i postane način razmišljanja cijele organizacije? Detaljan program potražite na službenim stranicama, a ulaznice osigurajte već danas na linku.

Panel “From boardroom to brandroom – Branding powered by CEO” jedan je od najvažnijih trenutaka konferencije, jer će upravo kroz iskustva dvoje iznimnih lidera pokazati što znači voditi kompaniju koja “diše s brendom”. Na pozornicu stižu Sébastien Colon, General Manager L’Oréal LUXE Adria–Balkan regije, i Dejan Turk, član Uprave i glavni direktor A1 Hrvatska i A1 Slovenija. Dvojica iskusnih menadžera koji su u svojim industrijama postavili ljestvicu visoko — jedan u svijetu luksuzne kozmetike, drugi u telekomunikacijama — otvorit će vrata svojih “boardrooma” i prenijeti priče iz stvarnog poslovnog života, gdje svaka odluka, osim poslovne, ima i reputacijski učinak.

Colon danas vodi luksuzni segment L’Oréala na devet tržišta s prestižnim brendovima poput Yves Saint Laurent, Armani, Lancôme, Prada, Valentino, Kiehl’s i Biotherm, a u kompaniji je više od 20 godina, s iskustvom rada diljem Europe, Bliskog istoka, Afrike i Indije. Diplomirao je marketing na prestižnoj ESCP Business School i poznat je kao lider koji brendove ne vidi kao “proizvode”, već kao most između emocije i tržišta. Dejan Turk, s druge strane, karijeru je započeo u McDonald’su, gdje je razvio osjećaj za važnost korisničkog iskustva i operativnu izvrsnost, a danas stoji iza jednog od najuspješnijih rebrandinga u regiji – transformacije Vip mobilea i Si.mobila u A1. Vjeruje da snaga brenda proizlazi iz iskrenosti i dosljednosti, te da se povjerenje korisnika gradi iskustvom, a ne obećanjima.

Pod moderiranjem Damire Gregoret, panel će rasvijetliti kako danas izgleda liderstvo koje inspirira, koje kreira, ali i koje sluša. Raspravljat će se o tome kako CEO-vi opravdavaju marketinške budžete, kako unutar velikih sustava održati relevantnost i povjerenje, te koliko su vrijednosti i autentičnost osobnog brenda lidera ključne za reputaciju same organizacije. Za prvu Brands & Trends konferenciju ovaj je panel bio pun pogodak. Publika je tada u razgovoru s čelnicama Heinekena Hrvatska i Coca-Cole HBC Adria iz prve ruke saznala kako izgleda trenutak u kojem CEO ne samo odobrava kampanju, nego aktivno sudjeluje u stvaranju njezine priče, kultiviranju organizacijske kulture i oblikovanju strategije. Izbjegli smo floskule i teoriju – i zato ga ove godine s pravom vraćamo, još snažniji i aktualniji.

A kad završi “boardroom”, na scenu dolazi – “ring”. Panel “Top ili flop – kako šok strategija utječe na brand?” otvara temu koja je jednako delikatna koliko i fascinantna: jesu li provokacija i šok doista neizostavni sastojci uspješnog brenda – i gdje završava hrabrost, a počinje ludost? Može li se izmjeriti učinkovitost šokantnih kampanja, predvidjeti reakcija javnosti i izbjeći PR katastrofa kad reakcije izmaknu kontroli? Publika će, pod moderiranjem marketing konzultantice i brand stratega Marije Jakeljić, čuti iskustva autora koji su stvarali kampanje koje su tresle tržište i izazivale rasprave. Almir Okanović, glavni kreativni direktor BBDO Zagreba, već je 15 godina sinonim za kultne kampanje Ožujskog piva – od “Naša sela su zakon” do “Budi hrabar, budi zdrav”, kampanje koja je prošle godine osvojila četiri zlata i tri Grand Prix nagrade.

Nebojša Grbačić, kreativni direktor i suosnivač agencije Cvoke, poznat je po kampanjama koje prelaze granice oglašavanja i ulaze u društvenu sferu, uključujući i onu za Kaufland koja je u ljeto 2025. izazvala veliku raspravu zbog plakata ispisanih na hindskom i drugim azijskim jezicima. Kampanja, osmišljena kao komunikacijski most prema novoj skupini potrošača – stranim radnicima koji sve više sudjeluju u hrvatskom tržištu rada – imala je za cilj pokazati otvorenost i inkluzivnost brenda. No, umjesto klasične promocije proizvoda, pretvorila se u društveni fenomen i gotovo političku platformu: jedni su je hvalili kao primjer suvremenog, multikulturnog marketinga, dok su je drugi napadali zbog, kako su tvrdili, "potiskivanja hrvatskog jezika“ i "pretjerane prilagodbe tržištu“. Grbačić je kasnije objasnio da je kampanja započela kao eksperiment s različitim jezicima i pismima, pri čemu su plakati na devanagarskom pismu bili samo jedan od prijedloga, ali upravo taj detalj postao je okidač za široku javnu raspravu. Krešimir Katić, direktor Marketinških komunikacija i partneringa maloprodaje Ine, donijet će pak pogled iz oglašivačkog kuta, s primjerom AI kampanje “Bolje stati nego zaspati”, koja je osvojila deset nagrada struke i pokazala da igranje na sigurno često nosi veći rizik od hrabrog iskoraka.