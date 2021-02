Joško Klisović: 'Ulazim u drugi krug, imam iskustva na izvršnim i upravljačkim mjestima'

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović otkriva planove i prve poteze ako osvoji mandat, ali i čiju sve potporu ima u kandidaturi.

Koja je vaša vizija Zagreba?

Pametan grad zadovoljnih ljudi u kojem se kvalitetno živi. Kad kažem pametan grad mislim na aktiviranje kompletnog intelektualnog i kreativnog potencijala ovog grada. Mislim i na visoke tehnologije koje ću uvesti u upravljanje gradom kako bi suzili prostor korupcije. Kad kažem digitalizacija mislim na potpunu reorganizaciju radnog procesa što će doprinijeti da usluge gradske uprave i Holdinga budu jeftinije, kvalitetnije i dostupnije građanima. Svakako ćemo voditi brigu i o svim kategorijama ljudi koji žive u ovom gradu. Od djece za koju ćemo razviti školske kurikulume i izvannastavne aktivnosti radi razvoja kompetencija potrebnih za kvalitetan život u 21 stoljeću, do mladih obitelji kojima ćemo pomoći riješiti stambeno pitanje, moguće subvencionirati režije. Optimizirat ćemo mrežu dječjih vrtića, uskladiti vrijeme vrtića s radnim vremenom roditelja, a vidjet ćemo i mogućnosti rasterećenja vrtića na način da uđemo u partnerske aranžmane s tvrtkama koje zapošljavaju puno mladih ljudi, a koje bi mogle otvoriti vrtiće u svojim prostorima. Stipendirat ćemo mlade studente, a ni starije nećemo zaboraviti jer se zna da imamo manjak mjesta u domovima za starije i još uvijek nedogovarajuću zdravstvenu i palijativnu skrb, a povećat ćemo im i novčanu pomoć. Brinut ću i o manjinama i ranjivim skupinama te zaustaviti svaki oblik diskriminacije.

VIDEO: Predstavljen SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović

Što bi vam bili prvi potezi?

Prvo što ću napraviti je poslati statičare u zagrebačke škole i vrtiće da vidimo da li su sigurne za djecu. Potom ću izjednačiti prava naših građana koji zbog potresa žive u kontejnerima sa pravima stanovnika Banovine. Odnosno rasteretiti ih od plaćanja troškova koje stanovnici potresom pogođene Banovine ne moraju plaćati. Zatim ću tražit da se brzo i kvalitetno napravi sveobuhvatni plan obnove Zagreba koji će obuhvatiti i obnovu potresom porušenih objekata, ali i cijelog grada koji vapi za rekonstrukcijom.

Najavili ste borbu protiv korupcije. Lijepo zvuči, ali kako to provesti?

Dobrim i kvalitetnim upravljanjem, kvalitetnim donošenjem odluka i uključivanjem građana u donošenje odluka, potom visokim tehnologijama kojima ćemo uvesti transparentnost trošenja novca iz proračuna jer će se transakcije odmah moći vidjeti na internetu te uključivanjem određenih algoritama u javnu nabavu. Jednostvno, prostor gdje čovjek odlučuje i može pogodovati sebi ili drugome suprotno javnom interesu bitno ću smanjiti. Gradske financije bit će tansparentne i to ne samo zbog borbe protiv korupcije već i zbog pridobivanja povjerenja građana.

Trećina proračuna, gotovo pet milijardi, otpada samo na plaće zaposlenika u gradskoj upravi u kojoj se očito zapošljavalo preko veza i vezica i koji su glasačka mašinerija. Kako tomu stati na kraj?

Osim obnove grada i brige i razvoja ljudskog potencijala treći prioritet mi je upravo reforma gradske uprave i Holdinga. Nitko tko kvalitetno radi svoj posao ne mora se bojati za radno mjesto, ali svi oni koji su tamo došli i ne rade ništa ili ne znaju što rade u toj će reorganizaciji rada morati potražiti nekakav alternativni put.

Takva obećanja česta su pred izbore. Kako ćete točno detektirati tko radi dobro, a tko ne i nije li to jedan dugotrajan proces?

Ja sam takav jedan proces već vodio u okviru gospodarske diplomacije koji sam dizao na noge u Ministarstvu vanjsih poslova. I u Zagrebu želim provesti jedan pilot projekt reforme gradske uprave koji danas-sutra može biti ogledni primjerak i svim ostalim gradskim upravama u našoj zemlji, a možda i na nacionalnoj razini. Imam definirane ideje kako to napraviti i to nije nikakva čistka. To je proces u koji ćemo uključiti i zaposlenike gradske uprave i Holdinga. Oni najbolje znaju tko kvalitetno radi, a tko zabušava i živi na političkoj potpori moćnika.

Kažu da vam je najveća „mana“ što ste Zagrepčanima dosta nepoznati. Kako mislite u ova tri mjeseca do izbora nadomjestiti taj svoj minus?

Ja zapravo mislim da me poznaje velik broj građana preko mog rada u diplomaciji, gospodarstvu i politici. Poznaje me i jako puno ljudi iz civilnog društva jer sam vodio jedan NGOa, kao i onih u akademskoj zajednici jer sam vodio jedan fakultet, a još uvijek sam član Sveučilišnog savjeta Zagrebačkog sveučilišta. Za sve one građane koji me ne poznaju imam tri mjeseca da im se predstavim i koristit ću sve komunikacijske kanale koji su dostupni za to.

Obzirom na vaše diplomatsko iskustvo, kako gledate na opciju da u Hrvatsku dođe rusko cjepivo i može li to otvoriti neka geopolitička pitanja?

Kada je zdravlje ljudi i zaštita od virusa u pitanju geopolitika ne treba igrati nikakvu ulogu. Ako je rusko cjepivo dobro i to potvrde stručnjaci i nadležna tijela za registraciju lijekova, treba ga uzeti.

Što je s bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem. Informacije kažu da je odbio biti dio vašeg tima?

Lalovac će biti dio tima i sudjelovati će u izradi ekonomskog dijela programa. Tu nema nikakve dvojbe, a što će vam i sam potvrditi.

Kako gledate na Tomislava Tomaševića koji je favorit izbora i bi li ga podržali u drugom krugu?

U drugi krug ću ući ja, tako da očekujem njegovu podršku. Mislim da ćemo biti dobri partneri. Imamo niz podudarnih rješenje za ključne probleme u Zagrebu i smatram da njegov aktivizam i moje životno i radno iskustvo mogu biti dobra formula za kvalitetno upravljanje gradom. U 52 godine stekao sam iskustvo u akademskom radu, civilnom društvu, državnoj upravi i u privatnom sektoru i to na upravljačkim, izvršnim mjestima. To je nešto što ovom gradu treba. Ovako kompleksan grad ne može voditi osoba bez iskustva na izvršnim mjestima i mislim da će građani to prepoznati kao odlučujuću kvalitetu.

Radili ste godinama kod Emila Tedeschija. Imate li i njegovu potporu?

On jako dobro zna kako ja radim i u tom kontekstu će vjerojatno i taj argument utjecati na njegovu oduku.

U kojem ste trenutku uopće odlučili ići u kampanju obzirom da je još prije desetak dana kandidat trebao biti Gordan Maras?

Onog trenutka kada sam vidio da je vodstvo naše stranke na čelu s predsjednikom odlučno raskrstiti s dosadašnjim lošim praksama koje su SDP odvele na put poraza na zadnjim parlamentarnim izborima. Svaki oblik klijentelizma, trulih političkih dilova i vezanja uz osobe ili političke stranke koje su u Zagrebu sinonim za klijentelizam i korupciju je nešto u čemu ja nisam želio sudjelovati.

Nije li Možemo ubrzalo te procese unutar SDP-a jer da je SDP postigao dogovor s Tomaševićem o zajedničkom izlasku na izbore, raspuštanja zagrebačke ogranizacije SDP-a ne bi ni bilo?

Zajedničkim izlaskom na izbore s Možemo željeli smo demonstrirati zajedništvo i snagu koji su potrebni za upravljanje gradom i smjenu sadašnje vlasti. Svoje smo uske interese podredili tome višem cilju. Njihovo odbijanje SDP-a ubrzalo je naše unutarnje procese i odluku našeg čelništva da krenu u beskompromisnu reformu stranke. Želim biti dio te reforme i predstaviti građanima novo lice SDP-a na predstojećim izborima.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 18.02.2021., Zagreb - Kandidat SDP-a za gradonacelnika Zagreba, Josko Klisovic.

Tko će biti kriv ako ovaj „eksperiment“ ne uspije?

To nije eksperiment. To je, po prvi put od kada sam u SDP, prava reformska odluka. Otorena, poštena i bez fige u džepu.

Koja može proći dobro i loše?

Ako prođe loše, što je znak da SDP želi staru praksu koja nas je dovela u stanje u kojem smo bili do jučer, onda je sigurno da ćemo i ja, koji sam lice novog SDP-a u kampanji i ostali koji su donijeli takvu odluku snositi političke posljedice. Ja sam za to spreman odgovarati jer ne želim povratak na staro.

Ako prođe dobro, hoćete se kandidirati na unutarstranačkim izborima i za šefa zagrebačkog SDP-a?

O tom potom, ali postoji dobra šansa da to napravim.

Je li kum, predsjednik Zoran Milanović kumovao odluci na neki način da se kandidirate?

Gospodin Milanović je predsjednik države. On se bavi državnom politikom i ne miješa se u stranačke stvari i nije tu kumovao apsolutno ništa.

Što vam prijateljski kaže?

Da je ovo velik izazov, ali da je to jednostvno nešto u što treba ući jer jedino osoba koja je dovoljno iskusna, a svojim načinom funkcioniranja je čista suprotnost Bandiću ga može i pobijediti.

Svojedobno ste bili protiv ukidanja imena Trga maršala Trita. Postanete li novi gradonačelnik, hoćete li Titu vratiti trg u Zagrebu?

Preimenovanje ulica i trgova nije prioritet. Prioritet je obnova Zagreba. A svi oni ljudi koji su svojim djelovanjem omogućili da danas Hrvatska bude samostalna i suverena država u svojim međunarodno priznatim granicama zaslužuju da se obilježe na neki način. Tako da ćemo o tim stvarima i pod tim kriterijima razgovarati kasnije i to sigurno neće biti diktat nikoga u gradu, a ponajmanje gradonačelnika, već odluka u koju će biti uključeni i građani.

Znači, pitanje trga će biti na stolu, a za konačnu odluku pitati ćete građane?

Ali sigurno neće biti na stolu dok ne obnovimo grad. Da, građani će biti uključeni u konačnu odluku.