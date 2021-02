Napokon stiže toplije vrijeme: Vakula otkrio kad možemo očekivati pravo proljeće

Kao i prvih deset, i posljednjih deset dana ovogodišnje veljače imat će gotovo proljetna obilježja, osobito po temperaturi, a u petak i subotu i po promjenjivosti naoblake i mjestimičnoj kiši, uglavnom na Jadranu i uz njega, kaže Zoran Vakula u prognozi HRT-a.

Od nedjelje će biti stabilnije, i dalje uz većinom slab vjetar, koji će omogućavati maglu i niske oblake, osobito na sjevernom Jadranu te u većini nizina unutrašnjosti. Ostvare li se trenutačno vjerojatnije prognoze - magla neće biti dugotrajna pa će poslijepodnevna temperatura biti uglavnom oko 15 °C. Naravno, kao i ovoga četvrtka, ne smije se isključiti mogućnost za ponegdje i osjetno nižu. No barem će temperaturni minusi većinom izostati.

Pritom valja spomenuti kako u mnogim mjestima vjerojatno ipak neće biti baš tako toplo kao početkom mjeseca, kada su neki dani već ujutro imali temperaturu višu od prosječne poslijepodnevne, ali nećemo imati ni one suprotne ekstreme s poslijepodnevima hladnijim od prosječnog jutra. I to ne samo na Jadranu, nego i u kopnenom području, gdje će i ova veljača biti jedna od toplijih u povijesti. Srećom, ne i ekstremna kao prošlogodišnja.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti manje magle i vedrine nego u četvrtak, ali više oblaka. Uz slab do samo ponegdje umjeren jugozapadni i južni vjetar temperatura zraka ujutro će biti od -2 do 1 °C, a poslijepodne 11 do 13 °C.

Podjednako iznadprosječno toplo, pa čak i toplije, bit će i u promjenjivo oblačnoj središnjoj Hrvatskoj, uz poslijepodnevnu temperaturu i 14, 15 °C, pa će obnoviteljima potresom stradalih područja biti ugodniji rad na otvorenome. Minusi će većinom izostati, osim ponegdje pri tlu. Velika je vjerojatnost jugozapadnjaka već u noći - slabog, ali dovoljnog da magla bude rjeđa i kratkotrajnija nego u četvrtak.

Zapad Hrvatske ponovno će biti naše najoblačnije područje, i dalje uz mjestimičnu maglu, a ponegdje će pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, osobito u gorju i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na sjevernom Jadranu 6 do 10 °C, a poslijepodnevna 10 do 13 °C, u gorju malo niža.

U Dalmaciji temperatura oko prosječne za ovo doba godine, uz više oblaka nego u četvrtak, a ponegdje će biti i magle, uglavnom u unutrašnjosti i gdjekoje kišne kapi. Uz većinom slab južni i jugoistočni vjetar, more će biti mirno i malo valovito.

Na jugu Hrvatske podjednako valovito i vjetrovito, uz promjenjivu naoblaku. Temperatura ujutro od 5 do 8 °C, u unutrašnjosti i samo oko 1 °C, a poslijepodne 13 i 14 °C.

Za vikend i početkom sljedećega tjedna još toplije, kao da je proljeće, osim u područjima s dugotrajnom maglom. U kontinentalnim krajevima će oblačnije i vjetrovitije biti u subotu, kada još ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Ni na sjevernom dijelu Jadrana u subotu posvuda neće biti suho, ali vrlo vjerojatno hoće od nedjelje, kada će najprije biti sunčano, zatim često maglovito, uz uglavnom slab jugoistočni vjetar. Temperatura zraka bit će viša od prosječne za veljaču.