Još jedna nesreća u Lici, prevrnuo se autobus gospićkih registracija

Ove nedjelje nakon podneva došlo je do druge prometne nesreće na cesti u Lici gdje je došlo do prevrtanja autobusa gospićkih registarskih oznaka. Do nesreće je došlo na državnoj cesti D1 kod Korenice, a zbog nesreće je došlo do prekida prometa na tom dijelu ceste, prenosi Lika-online.

Inače, radi se o drugoj nesreći autobusa u posljednja 24 sata u Lici. Do prve je došlo u subotu navečer kada se prevrnuo autobus albanskih registarskih oznaka. U nesreći je preminula jedna osoba, dok je devet putnika prevezeno u bolnicu. U kritičnom je stanju jedna starija žena.

