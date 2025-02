Još jedan 'domoljub' koji Hrvatsku 'voli' do zadnjeg – centa

Hrvatska iznad svega, skoro da je krilatica DP-a. A koliko i kako "domoljubi" iz te stranke, koja je na nesreću svih onih koji na zadnjim izborima za nju nisu glasali, dio vladajuće kolacije te upravlja ovom zemljom, "vole" Hrvatsku, dokazuje i David Vlajčić, DP-ov kandidat za ministra poljoprivrede.

Još u Saboru nije ni potvrđen, a već se doznalo da je mjesecima primao dječji doplatak na koji nije imao pravo. On se, naravno, sada pravda kako jadan nije znao da se to ne smije, iako je po struci pravnik, pa bi valjda trebao poznavati zakone. Novac koji mu nije pripadao, kaže, vratit će, no bez obzira na to, novi ministar poljoprivrede, ako ga Sabor potvrdi, samo je još jedan primjer u moru političara koji nisu dorasli funkcijama koje obnašaju.

I koji Hrvatsku "vole" tako da od nje izvuku do zadnjeg centa, i ono što im pripada i ono što im ne pripada. Morala i etike ti ljudi nemaju, a još manje imaju svijesti o tome da politika jest ili bi trebala biti rad za opće dobro te da njih i njihove beneficije plaćaju građani.

