Još će se čekati odluka o novom istražnom zatvoru protiv Zorana Mamića

Kada je Zoran Mamić proljetos pobjegao u BiH, izgubile su se i pretpostavke da mu se nastavi suditi u drugom kaznenom postupku, gdje se njega, brata mu Zdravka i nećaka Marija Mamića te još četvoricu tereti za zločinačko udruženje i izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama. I njemu će se, stoga, kao i bratu mu Zdravku, koji je u BiH ravno tri godine, suditi u odsutnosti, no preduvjet je zato da se i protiv njega odredi istražni zatvor u tom sudskom procesu. Tužiteljstvo je to i zatražilo, o čemu je trebalo odlučivati Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku, no sjednica je odgođena.

Naime, taj je sudski spis, od nevjerojatnih 65.000 stranica, od ranije bio na Visokom kaznenom sudu, a kako se do danas nije vratio u Osijek, nije bilo moguće ni odlučiti o zahtjevu za istražnim zatvorom protiv Zorana Mamića. A presudile su doslovce minute. Naime, čim je sjednica formalno završila, a da zapravo nije ni počela, kutije sa spisima stigle su u zgradu osječkog suda. Da se to dogodilo samo pola sata ranije, odluka bi već bila donesena. Sljedeće je ročište planirano za 7. srpnja.

Već je sada, pak, jasno kako suđenje braći Mamić, Mariju Mamiću, Damiru Vrbanović, Nikkyju Arthuru Vuksanu, Igoru Kroti i Sandru Stipančiću neće biti nastavljeno prije jeseni, u najboljem slučaju.