Kuće, umjetnine, računi... Evo što je Sanaderu i obitelji blokirano već devet godina

Sude mu za Ina - MOL i Fimi mediju

Početak idućeg tjedna na zagrebačkom Županijskom sudu zasigurno će biti više nego zanimljiv. U sudnici bi se ponovo trebali “sukobiti” Ivo Sanader i Robert Ježić. No za razliku od prije koji mjesec, kada je Sanader na suđenje došao sa slobode, sada će biti doveden iz Remetinca. Ježić je jedan od najvažnijih svjedoka na ponovljenom suđenju za aferu Ina - MOL, za kojeg Sanader godinama tvrdi da laže. U ponedjeljak bi Ježića trebao ispitivati engleski odvjetnik Zsolta Tamasa Hernadija.

Osim tog suđenja, Sanaderu još traje i ponovljeno suđenje za aferu Fimi media. U tom postupku došlo je do zastoja koji traje već dulje vrijeme jer Nevenka Jurak, Sanaderova suoptuženica, ima ozbiljnih zdravstvenih teškoća. Prije no što je suđenje prekinuto, Sanader i ostali trebali su iznijeti obrane. To će suđenje biti nastavljeno u lipnju, kada će se znati kakvo je zdravstveno stanje Nevenke Jurak.

Osim ta dva suđenja, Sanader ima i tri presude, od kojih je ona za Planinsku postala pravomoćna. Nepravomoćna mu je još uvijek presuda za aferu HEP - DIOKI u kojoj je oslobođen optužbi, te presuda za aferu Hypo u kojoj je osuđen na dvije i pol godine zatvora. Obje presude donesene su lani u listopadu, a ako ova za Hypo postane pravomoćna, tu kaznu pokrit će mu vrijeme koje je zbog afere Hypo već proveo u pritvoru.