Jeste li znali da vaše tijelo gubi do 8 posto vode tijekom leta?

Zračno putovanje, iako brzo i uzbudljivo, krije niz fizioloških izazova koje često zanemarujemo. Dok uživamo u pogledu iznad oblaka ili razmišljamo o destinaciji koja nas čeka, naše tijelo prolazi kroz niz promjena uzrokovanih specifičnim uvjetima unutar kabine zrakoplova. Jedan od tih izazova, o kojem se rijetko govori, jest znatan gubitak tjelesne vode. Jeste li znali da tijekom prosječnog leta možemo izgubiti i do osam posto vode iz tijela? Donosimo glavne razloge zašto je toliko bitna hidratacija tijekom leta.

Jedan od glavnih uzroka dehidracije tijekom leta je niska razina vlage u kabini. Komercijalni zrakoplovi obično održavaju vlagu između 10 i 20 posto, što je znatno niže od ugodnih 30-60 posto koje doživljavamo na tlu. To dovodi do povećanog gubitka vlage iz tijela. Kako se zrakoplov uspinje do krstareće visine, smanjeni atmosferski tlak tjera tijelo da više radi kako bi apsorbiralo kisik. Ova fiziološka reakcija uključuje povećanje brzine disanja, što rezultira dodatnim gubitkom vlage s svakim izdahom. Putnici često ostaju sjediti dulje vrijeme tijekom leta, što može smanjiti cirkulaciju krvi i uzrokovati zadržavanje vode u tkivima, čime se dodatno potiče dehidracija.

Znanstvenici su proveli niz studija kako bi bolje razumjeli razmjere gubitka vode tijekom leta i njegove potencijalne zdravstvene posljedice. Jedno istraživanje objavljeno 2015. u časopisu Aerospace Medicine and Human Performance pratilo je hidrataciju kod 48 putnika na desetosatnom letu, navodi Apeejay Newsroom. Pokazalo se da su putnici izgubili u prosjeku 1,5 litara vode, što je približno osam posto ukupne tjelesne vode. Istraživanja su također proučavala zdravstvene posljedice dehidracije tijekom leta. One uključuju suhu kožu, suhe oči, nelagodu u nosu, umor te povećan rizik od nastanka krvnih ugrušaka. Kod osoba s postojećim zdravstvenim problemima ili onih koje su osjetljivije na dehidraciju, ti učinci mogu biti izraženiji. Dehidracija također može pogoršati simptome "jet laga". Studije sugeriraju da pravilna hidratacija prije, tijekom i nakon leta može pomoći u ublažavanju tih simptoma.