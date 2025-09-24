Naši Portali
SADRŽI NEOZNAČENI ALERGEN

Jeste li kupili ovaj suhomesnati proizvod? Inspektorat ga povlači s tržišta

Razni suhomesnati proizvodi
Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
24.09.2025.
u 20:11

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, stoji u priopćenju.

Opoziva se jeger, polutrajna kobasica, proizvođača "Moja Tvrtka" d.o.o., zbog neoznačenog alergena – mliječnog proteina - na proizvodu, izvijestili su u srijedu iz Državnog inspektorata. "S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen mliječni protein, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja", istaknuli su.

Opozvani jeger ima oznaku upotrijebiti do 4. listopada 2025., s lot brojem 80390, a proizvodi ga "Moja Tvrtka" iz Samobora. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima. Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, stoji u priopćenju.

