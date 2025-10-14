Policija javila sretne vijesti: Nađena je žena koju su tražili

Pronađena je žena rođena 1934. godine koja je ranije danas nestala u mjestu Dobrovac. Kako je javila Policijska uprava požeško-slavonska, potraga za nestalom osobom obustavljena je budući da je ista pronađena na području grada Lipika.
"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", stajalo je ranije na stranici Nacinalne evidencije nestalih osoba.Nevjerojatna scena usred Zagreba: Pijani policajac vozio u suprotnom smjeru, zaustavio ga je građanin
Boris Gotovina