PLANIRATE LI I VI POČETI?

Jeste li čuli za novi trend osvete trgovačkim lancima, i to bez bojkota? Širi se velikom brzinom

Kupovina ilustracija
Foto: Pixabay
06.10.2025.
u 08:10

Liz Koh, osnivačica Enrich Retirementa, rekla je da je to još jedan primjer kako emocije ljudi mogu upravljati njihovim financijskim ponašanjem.

Znate li za štednju? Ali jeste li čuli za "osvetničku štednju"? Dok se svijet nastavlja oporavljati od promijenjenih potrošačkih navika nakon pandemije, "osvetnička štednja" najnoviji je trend za koji komentatori kažu da se širi. Umjesto osvetničke potrošnje – gdje ljudi troše na stvari koje im nisu baš potrebne nakon razdoblja ograničenja, osvetnička štednja podrazumijeva pokušaj nadoknade loših financijskih navika ekstremnom štedljivošću. To može biti bilo što, od šaljivog "izazova bez trošenja" do trajnog smanjenja potrošnje. Može biti potaknuto širim brigama o gospodarstvu i sigurnosti poslova ili individualnim zabrinutostima zbog prekomjerne potrošnje.

Liz Koh, osnivačica Enrich Retirementa, rekla je da je to još jedan primjer kako emocije ljudi mogu upravljati njihovim financijskim ponašanjem. Rekla je da ljude na ekstremnu štednju može potaknuti strah i nesigurnost. "Prirodni je instinkt gomilati kada se bojimo budućnosti." Dodala je da neki ljudi neće moći prakticirati osvetničku štednju. "Mnogi su izgubili poslove ili tvrtke i bore se za preživljavanje, a kamoli za štednju."

No za druge, to će biti ograničena vježba."Postoji granica koliko dugo ljudi mogu osvetnički štedjeti, jer ne možete dugoročno odgađati potrošnju osim ako se ne radi o visoko diskrecijskim stavkama. Rekla bih da će ovo biti privremena faza koja će završiti kada se strahovi ljudi ublaže. Ovakvo ponašanje samo odgađa gospodarski oporavak koji ovisi o povratku povjerenja potrošača i potrošnji." Stručnjak za marketing Bodo Lang s Massey Universityja rekao je da ideja ima smisla u teškim vremenima, piše Stuff'

"Kada postoji sigurnost i potrošački sentiment je optimističan, ljudi su skloniji trošiti novac. Ali kada postoji nesigurnost i potrošački sentiment je negativan, ljudi su skloniji pripremati se za moguće teške dane koji dolaze. Ova stopa štednje u vremenima veće nesigurnosti vjerojatno će biti uvjetovana količinom raspoloživog dohotka kućanstava. Oni s višim raspoloživim dohotkom moći će više štedjeti, dok će oni s nižim raspoloživim dohotkom vjerojatno štedjeti manje, čineći ih ranjivijima u slučaju krize u budućnosti."

Glasnogovornik First Retail Groupa s Novog Zelanda Chris Wilkinson rekao je ranije ovog tjedna da to utječe na trgovce. Mnogi ljudi drže se navika razvijenih tijekom gospodarskog pada, poput bržeg otplaćivanja dugova i ograničavanja potrošnje, rekao je. "Ponašanje potrošača postalo je prilično ukorijenjeno zbog viših kamatnih stopa… umjesto da se vrate u potrošački modus. Trebat će vremena da se to promijeni."

TA
Tarantula
08:22 06.10.2025.

Recimo otkada smo uveli euro ja bojkotiram beach barove i ne želim im plaćati pivu 7 eura, čini se da nisam jedini jer se vlasnici češće mijenjaju nego mušterije, ali svaki novi vlasnik još malo podigne cijenu misleći da će mu baš to biti rješenje. Trgovcima treba dati do znanja da nas se ne može derati, samo nemojte kupovati banane 2 tjedna i da vidiš kako propadaju uvoznici i kako će se cijene mijenjati. Dok je potražnje, raste i cijena.

Avatar Kajman
Kajman
08:32 06.10.2025.

Propali bojkot kupovine petkom pokazao je koliko nam je loše.

BG
Bijeli Gandalf
08:15 06.10.2025.

Meni je svaki dan "osvetnička štednja" jer niti nemam kaj za potrošiti ... mogu reći da sam to izmislil prije dotične gospođe Koh :)

