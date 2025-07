Jedan most preko Save čeka otvaranje, drugi zamjenu

Radovi na gradnji pristupne ceste do novog mosta na Savi kod Gradiške bliže se kraju, pa bi prema optimističnim prognozama ovaj granični prijelaz već do kraja godine mogao biti otvoren za prijevoz putnika, dok bi se pitanje prijevoza robe rješavalo na razini vlada Hrvatske i BiH. S druge strane, potpuna sanacija mosta na Savi između Gunje i Brčkog u planiranom obliku neće biti moguća jer je utvrđeno da je most u puno lošijem stanju od očekivanog, pa se sada čini da je jedino rješenje gradnja novog mosta. Radovi na gradnji mosta između Gornjeg Varoša u Hrvatskoj i Čatrnje kod Gradiške u BiH završeni su još u srpnju 2022., a nedavno je sagrađen novi granični prijelaz s hrvatske strane. Vozila i pješaci još uvijek ne mogu prelaziti iz jedne zemlje u drugu zato što na hrvatskoj strani još nije sagrađena pristupna cesta od novoga graničnog prijelaza do Okučana i spoja na autocestu A3. No i to bi se uskoro trebalo promijeniti. – Očekujemo da će tijekom kolovoza biti završeni svi radovi na predmetnom projektu, a nakon čega će se moći prijaviti tehnički pregled. Projekt će biti pušten u promet kada se ishode uporabne dozvole i za našu cestu kao i za granični prijelaz – priopćili su iz Hrvatskih cesta.

Što se tiče mosta kod Gunje, Hrvatske ceste i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH sklopili su ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu mosta, ali rezultati istražnih radova, vizualnog pregleda specijaliziranim vozilom i laboratorijskih ispitivanja materijala pokazali su da je most u vrlo lošem stanju. Iz HC-a podsjećaju da je most oštećen u Domovinskom ratu i nakon toga popravljan, a 2020. godine provedena je analiza nosivosti temeljem pokusnog opterećenja. Tada je nosivost ograničena na laka teretna vozila mase do 15 tona, a ograničena je i brzina kretanja vozila. Novim ispitivanjem ustanovljeno je jako loše stanje statičkog sustava glavnih nosača mosta i stupova. Na kritičnim mjestima provedena je hitna sanacija, koja je omogućila prometovanje vozila mase do 3,5 tona preko mosta.

Međutim, pitanje obnove mosta ostaje otvoreno jer je stanje konstrukcije lošije od očekivanog. To znači da prilagodba nosivosti mosta suvremenim propisima za opterećenja nije izgledna opcija jer bi za takav zahvat bilo potrebno praktično sagraditi novi most. – Postoji mogućnost raskida ugovora za projektiranje i pokretanja nove javne nabave za projektiranje obnove koja će biti prilagođena objektivnim mogućnostima. U svakom slučaju, uz puno uzajamno razumijevanje stručnjaka s obje strane granice, nastojimo što prije osposobiti most za siguran promet u granicama onog što “most veteran” može podnijeti – poručuju iz Hrvatskih cesta.