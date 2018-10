Jedan je pokazivao srednji prst, drugi je robijaš: Macron na udaru zbog fotografije

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je karipski otok Sveti Martin koji je prošle godine teško stradao prilikom udara uragana Irma.

Macron je satima hodao otokom i ulazio u kuće gdje je razgovarao sa stanovništvom o njihovom životu i obnovi nakon tragedije. Predsjednik je koristio i svaku prigodu za fotografiranje, a neki njegovi potezi negativno su se odrazili u javnosti.

Tako se odlučio fotografirati s dvojicom mladića od kojih je jedan pokazivao srednji prst. Jedan mu je rekao i kako je pljačkaš koji je nedavno pušten iz zatvora. Macron mu je čak i odgovorio da ostavi kriminalnu prošlost iza sebe i da sudjeluje u rekonstrukciji, piše RT.

Mnogi su mu predbacili i da je trebao konkretnije pomagati, a ne posjet iskoristiti za fotografiranje.

#Macron seeks photo PR with #Antilles woman: she is disgusted by his hypocrisy: pic.twitter.com/9aP8M4LIEs