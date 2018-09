Macron traži čvrstoću prema Britancima, Orbán 'ne želi da pate'

Brexit je i dalje najveći izazov europskim i britanskim institucijama za koji nitko ne zna kako će završiti.

Jučer je završio neformalni sastanak europskih lidera u Salzburgu, a kako su se u tom austrijskom gradu mogla čuti nagovaranja Britanaca od europskih premijera da ostanu u Europskoj uniji, liderska nagovaranja drugih lidera da prema Britancima moraju zauzeti čvrst stav ili pak rečenice poput one britanske premijerke Therese May da “nema šanse da Ujedinjeno Kraljevstvo produži svoje članstvo u EU”, čini se da se stvari stalno vraćaju na početak. A na tom početku predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je da plan Therese May jednostavno neće proći.

“Dogovor do studenog”

Velika Britanija iz Unije treba izaći 29. ožujka 2019. i trenutačno nema najava da bi se članstvo zemlje moglo produljiti, ali ima straha da bi ona mogla izaći a da se ne postigne dogovor s Unijom.

– Vrijeme istječe za postići dogovor – rekao je irski premijer Leo Varadkar nakon što se sastao s britanskom premijerkom. Upravo je granica između dvije zemlje kamen spoticanja.

Osim toga, plan May, kojem se protivi desna frakcija njezine Konzervativne stranke, podrazumijeva zadržavanje nekih oblika suradnje s EU, prije svega zajedničkog tržišta za robu. Za Uniju, to je odabiranje onoga što Britancima paše; samo prava, bez obveza.

Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća rekao je jučer jednostavno da “plan May neće uspjeti jer bi mogao potkopati jedinstveno tržište”.

Zato je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao europske lidere da zadrže tvrd pristup prema prijedlogu May koji Europi nije prihvatljiv.

– Moramo imati dogovor do studenog – traži europejac Macron koji je dodao da su Brexit gurali lažljivci. Viktor Orbán, mađarski premijer, pak na stvar gleda drugačije.

– Blizu smo stvaranju većine država članica koje se protive onima koji misle da Britanci moraju patiti. Ne volim taj pristup uopće – rekao je Orbán.

Škoti se žale

Isto tako, neki su europski premijeri pozvali Britance da održe drugi referendum o Brexitu.

– Većinu nas razveselilo bi da postoji mogućnost da britanski narod stavi stvari u perspektivu, uvidi što je ispregovarano, uvidi opcije i potom odluči jednom zauvijek – rekao je malteški premijer Joseph Muscat.

U međuvremenu, kod kuće, škotska je prva ministrica Nicola Sturgeon rekla da bi izlazak iz Unije bez dogovora bila “najneodgovornija stvar koju je neki britanski premijer napravio u dugo, dugo vremena”. Brexit se pokazuje kao najtvrđi mogući zalogaj.

