Je li za Kekin normalno da kadar Možemo u zatvoru prima dvije plaće iz javnih sredstava

Čak je i psihijatrica Ivana Kekin (Možemo!), predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, ostala bez riječi nakon što je USKOK objavio da istražuju korupciju i zloporabu u Psihijatrijskoj ustanovi Sveti Ivan u Jankomiru dok je njome ravnao njezin kolega dr. Vladimir Grošić. Očekivali smo da će napraviti "remake" onog saborskog obraćanja u kojem je rekla: "Kad god se otima od zdravstva, to je gadljivo zato što se direktno otima od nekog tko je bolestan i otima mu zdravlje". Ili da će na društvenim mrežama u skladu sa svojim stavom barem postaviti pitanje, kao nedavno za Vilija Beroša, je li normalno da dr. Grošić dok ga se istražuje za štetu na teret javnog dobra iz javnih sredstava prima plaću od 4500 eura neto i da će se kad prođu razlozi zbog kojih mu je određen istražni zatvor vratiti na radno mjesto liječnika u Kliniku.
Što bi Kekin, Benčić, Orešković i ostali radili HDZ-u za takav tajming, kontrolu štete, kadroviranje i nadzor trošenja javnih sredstava
Tko i zašto proizvodi narativ o fašizaciji hrvatskog društva
