Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Je li za Kekin normalno da kadar Možemo u zatvoru prima dvije plaće iz javnih sredstava

25.11.2025. u 11:58

Što bi Kekin, Benčić, Orešković i ostali radili HDZ-u za takav tajming, kontrolu štete, kadroviranje i nadzor trošenja javnih sredstava

Čak je i psihijatrica Ivana Kekin (Možemo!), predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, ostala bez riječi nakon što je USKOK objavio da istražuju korupciju i zloporabu u Psihijatrijskoj ustanovi Sveti Ivan u Jankomiru dok je njome ravnao njezin kolega dr. Vladimir Grošić. Očekivali smo da će napraviti "remake" onog saborskog obraćanja u kojem je rekla: "Kad god se otima od zdravstva, to je gadljivo zato što se direktno otima od nekog tko je bolestan i otima mu zdravlje". Ili da će na društvenim mrežama u skladu sa svojim stavom barem postaviti pitanje, kao nedavno za Vilija Beroša, je li normalno da dr. Grošić dok ga se istražuje za štetu na teret javnog dobra iz javnih sredstava prima plaću od 4500 eura neto i da će se kad prođu razlozi zbog kojih mu je određen istražni zatvor vratiti na radno mjesto liječnika u Kliniku.

Ključne riječi
bolnica Sveti Ivan Ivana Kekin korupcija USKOK

Komentara 4

Pogledaj Sve
DO
Domi
12:12 25.11.2025.

Ovoj leftard sekti samo treba dati da i u cijeloj Hrvatskoj dođe na vlast pa ćemo vidjeti što je korupcija! Jer većina od njih, ne svi, nikad u životu nisu radili Nažalost, u Zagrebu imaju jako puno pristaša, pristaša bivšeg propalog sistema.

AB
abcabc
12:31 25.11.2025.

Turudiću hapsi sve redom ove ljevičare iz Možemo i SDP-a

ST
Starčević
12:24 25.11.2025.

što je dobra bila ona serija naši i vaši

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
MILJENKO JERGOVIĆ

Dubravko Črnjak, branitelj slabih i nemoćnih

Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti

Učitaj još

Kupnja