Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Sadašnja je situacija zrela za krizu kompleksniju od one 2008.

23.03.2026. u 12:37

Ovoga puta rizici su rašireni po više industrija, tržišta i nacija, uočava ekonomist koji je predvidio krizu prije 18 godina

Ova kriza može biti mnogo gora od one 2008. godine. Prije nekoliko je dana Richard Bookstaver, jedan od rijetkih ekonomista koji je pravilno predvidio financijsku krizu prije 18 godina, u kolumni u The New York Timesu nabrojio uvjete zbog kojih je sadašnja situacija zrela za krizu koja će biti mnogo slojevitija i kompleksnija od one 2008. Napisao je kako je stiglo vrijeme istih rizika kakvi su doveli do te krize. Ovoga puta ti su rizici rašireni po više industrija, tržišta i nacija. Tako je tu umjetna inteligencija, pa kreditna industrija koja je teška dva bilijuna dolara, pa burze dionica, a onda i Tajvan te naposljetku Iran. Svaki od tih rizika dovoljno je snažan da sam izazove svoju krizu, uočava Bookstaver, a zajednički mogu izazvati financijski slom u čijem bi srcu bio rat s Iranom. Naravno, energenti su podloga tog rata.

Ključne riječi
poskupljenje cijene gorivo nafta

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
sttipe
13:39 23.03.2026.

Kr.vci za onu "krizu" su iz nje izašli puno b.gatiji..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!