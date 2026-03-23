Sadašnja je situacija zrela za krizu kompleksniju od one 2008.

Ova kriza može biti mnogo gora od one 2008. godine. Prije nekoliko je dana Richard Bookstaver, jedan od rijetkih ekonomista koji je pravilno predvidio financijsku krizu prije 18 godina, u kolumni u The New York Timesu nabrojio uvjete zbog kojih je sadašnja situacija zrela za krizu koja će biti mnogo slojevitija i kompleksnija od one 2008. Napisao je kako je stiglo vrijeme istih rizika kakvi su doveli do te krize. Ovoga puta ti su rizici rašireni po više industrija, tržišta i nacija. Tako je tu umjetna inteligencija, pa kreditna industrija koja je teška dva bilijuna dolara, pa burze dionica, a onda i Tajvan te naposljetku Iran. Svaki od tih rizika dovoljno je snažan da sam izazove svoju krizu, uočava Bookstaver, a zajednički mogu izazvati financijski slom u čijem bi srcu bio rat s Iranom. Naravno, energenti su podloga tog rata.