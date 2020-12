Je li nam stigao mutirani virus? Mogućnost nije isključena, odgovor će dati analize

Čitava Velika Britanija našla se praktički u karanteni, izolirana nakon što je niz europskih i svjetskih zemalja od nedjelje predvečer počeo uvoditi zabranu svih letova, a Francuska i zabranu za vlakove, trajekte i sva cestovna vozila, zbog mutacije koronavirusa koji se u novom, mutiranom soju u južnoj Engleskoj navodno širi 70 posto većom brzinom.

Hrvatska je također iz opreza privremeno zabranila letove iz Velike Britanije, objavio je premijer Andrej Plenković u nedjelju navečer. Već ranije tijekom vikenda neki su članovi Vladina Znanstvenog savjeta, a neslužbeno doznajemo da je to bio dr. Josip Car, alarmirali Vladu i pisali da treba biti oprezan zbog mogućeg uvoza mutiranog koronavirusa u Hrvatsku. No nakon što je u nedjelju kasno poslijepodne šef kabineta predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela hitno organizirao videokonferenciju sa savjetnicima šefova država ili vlada u 27 glavnih gradova Europske unije, počela je lančana reakcija država članica EU koje su zatvorile svoje granice za sve putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva. Na toj je videokonferenciji uime Hrvatske sudjelovao premijerov savjetnik za vanjsku politiku Vladimir Drobnjak.

Zabilježen u drugim zemljama

Premijer Plenković zabranu letova objavio je na Twitteru, a danas je objašnjeno da je samu odluku donio ministar prometa Oleg Butković, u suradnji s premijerom i na preporuku HZJZ i Stožera civilne zaštite.

Britance je najviše šokirala odluka Francuske, koja je zabranila ne samo putovanja putnika nego i robe. Sav kamionski promet iz Francuske u Veliku Britaniju obustavljen je privremeno na 48 sati, s objašnjenjem francuskog premijera da se u tom roku, do prekosutra navečer, očekuje koordinirani odgovor svih država EU koji će onda biti dugotrajnije na snazi. Taj dogovor možda će ići u smjeru da UK ostaje izoliran za putnike, no ne i za robu, barem do siječnja. A možda i u smjeru da putnici smiju putovati uz stroža testiranja i stroži nadzor u karanteni. Dugoročnija odluka nije bila jasna ni nakon današnjeg kriznog sastanka u Vijeću EU u Bruxellesu. Mutirani soj koronavirusa, koji je izazvao toliku paniku, zabilježen je već i u nekim državama kontinentalne Europe, prema kojima se ni Hrvatska ni drugi ne zatvaraju, ali u tim državama – Nizozemskoj i Italiji, konkretno – stručnjaci tvrde da (barem zasad) nije zabilježena veća brzina širenja novog soja u usporedbi s prvotnim. Je li mutirani soj koronavirusa mogao već doći u Hrvatsku? Alemka Markotić danas je na presici u Zagrebu govorila o tome i nije isključila mogućnost da se mutirana varijanta već pojavila kod nas, no dodala je da se provode analize koje bi mogle dati odgovor na to pitanje, koje dotad ostaje neodgovoreno.

– Kad vidite kako je snažno išla linija brojki u, primjerice, Varaždinu i Čakovcu, nitko tko se razumije u viruse ne može se oteti dojmu da to ne može imati veze samo s određenim situacijama nepoštivanja mjera. U drugim dijelovima Hrvatske bile su iste mjere pa nije bilo tako. Naša razmišljanja su išla u smjeru da ćemo usporediti uzorke briseva iz tih područja gdje je porast bio jako visok s nekima iz drugih područja gdje rast nije bio takav, kao i onima iz prvog vala. To ćemo uspoređivati s drugim zemljama i puno će stvari biti jasnije. No mnoge situacije upućuju da se nešto događa s virusom – rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu.

Blokada u finišu pregovora

Dodala je kako je analiza mutacija, zabilježenih u Walesu, Londonu i još nekoliko mjesta u UK, pokazala brže vezivanje i brže širenje virusa, no “još se sve uzima s rezervom i ne postoje definitivne analize”, napomenula je. I drugi stručnjaci u Europi ponavljaju istu napomenu, da stvar još nije dokazana, već se samo uzima kao jedna od mogućnosti na koju ukazuju prve analize, a vodeći njemački virolog Christian Drosten kaže da je “sve samo ne zabrinut”. Francuski stručnjak Vincent Enouf također zvuči umirujuće kad tvrdi da još nije dokazana uzročno-posljedična veza između mutacije virusa i bržeg širenja u dijelovima Velike Britanije. Sve to još treba znanstveno provjeriti, smatraju obojica.

No političari i javnozdravstvene vlasti, koje političarima daju preporuke, nisu željeli riskirati i krenuli su u masovno zatvaranje granica prema putnicima iz UK, vjerojatno i stoga što je britanski ministar zdravstva Matt Hancock u jednom TV intervjuu u nedjelju rekao da je mutirani koronavirus “izmaknuo kontroli”. Privremena blokada prometovanja s Ujedinjenim Kraljevstvom dolazi u ionako dramatično vrijeme finiša pregovora o budućim odnosima UK i EU nakon Brexita i nakon prijelaznog razdoblja, koje istječe 31. prosinca.