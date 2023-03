Je li drastičan pad donacija strankama dobar za politiku?

HDZ i SDP za svoj politički rad dobili su 1,3 milijarde kuna ili 71 posto od 1,87 milijardi kuna raspodijeljenih između deset financijski najjačih stranaka u razdoblju od 2007. do 2022. Riječ je o ukupnim sredstvima iz državnog, regionalnih i lokalnih proračuna, donacija, "članarina i naknada" i "drugih prihoda". To smo dobili analizom od 2007. dostupnih financijskih izvješća Državne revizije, a kako za 2022. nisu gotova, koristili smo izvješća koja su za prošlu godinu stranke dostavile Državnom izbornom povjerenstvu. Među deset najvećih su HDZ sa 764 milijuna kuna, što je 41% svih prihoda tih stranaka u proteklih 16 godina, SDP 561 milijun (30%), HNS 145 (7,8), HSS 119 (6,4), IDS 70 (3,7), Most 52,7 (2,8), HSU 47 (2,5), SDSS 37 (2), HDSSB 35,47 i HSLS 35,46 milijuna kuna (po 1,9%).