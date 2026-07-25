Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVI PUT U SVOJOJ POVIJESTI

Presedan u Haagu: smijenjen glavni tužitelj

FILE PHOTO: International Criminal Court (ICC) Prosecutor Karim Khan talks during an interview with Reuters
Piroschka van de Wouw/REUTERS
Autor
Sandra Veljković
25.07.2026.
u 18:39
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Karim Khan vodio je postupke protiv Putina i Netanyahua prije optužbi za seksualno uznemiravanje

Međunarodni kazneni sud (ICC) prvi je put u svojoj povijesti smijenio glavnog tužitelja. Države članice u petak su razriješile dužnosti Britanca Karima Khana nakon višemjesečnog postupka pokrenutog zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje on od početka odbacuje. Za Khanovu smjenu na tajnom su glasanju glasale 82 od 125 država članica Rimskog statuta, priopćio je Međunarodni kazneni sud.

Predsjedništvo Skupštine država članica navelo je da je zaključeno kako je počinio "ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti", pozvavši pritom na poštovanje privatnosti i dostojanstva svih uključenih u postupak. Khan je na čelo Ureda tužitelja stupio 2021., naslijedivši Fatou Bensoudu, a njegov mandat obilježile su istrage koje su Sud dovele u središte međunarodnih političkih prijepora. Pod njegovim vodstvom ICC je izdao uhidbeni nalog za ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini, dok je njegov ured prošle godine zatražio izdavanje naloga za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i tadašnjeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Pojasu Gaze.

Optužbe protiv Khana pojavile su se u svibnju prošle godine, kada ga je članica osoblja prijavila za seksualno nedolično ponašanje. Khan je odbacio navode i poručio da neće odstupiti, no u lipnju ove godine suspendiran je dok je trajala istraga. Postupak je vodila komisija UN-a te zaključila da postoje dokazi kako je Khan imao seksualni kontakt s članicom osoblja bez njezina pristanka. Istodobno, trojica sudaca koja su razmatrala predmet upozorila su na nedostatke istrage, ocijenivši da vjerodostojnost ključnih svjedoka nije dovoljno ispitana. Khanovi odvjetnici tvrdili su da izvješće ne dokazuje ni seksualno nedolično ponašanje ni kršenje službene dužnosti te su odluku država članica nazvali neutemeljenom.

Žena koja ga optužuje u međuvremenu je svoje tvrdnje ponovno iznijela u razgovoru za CNN-om. Do izbora novog glavnog tužitelja rad Ureda tužitelja nastavit će voditi njegovi zamjenici, u skladu s pravilima Međunarodnog kaznenog suda.

Ručnici vam imaju neugodan miris i nakon pranja? Ova dva sastojka riješit će taj problem
Ključne riječi
Benjamin Netanyahu tužitelj Haški sud Haag

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!