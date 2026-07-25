Presedan u Haagu: smijenjen glavni tužitelj

Međunarodni kazneni sud (ICC) prvi je put u svojoj povijesti smijenio glavnog tužitelja. Države članice u petak su razriješile dužnosti Britanca Karima Khana nakon višemjesečnog postupka pokrenutog zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje on od početka odbacuje. Za Khanovu smjenu na tajnom su glasanju glasale 82 od 125 država članica Rimskog statuta, priopćio je Međunarodni kazneni sud.

Predsjedništvo Skupštine država članica navelo je da je zaključeno kako je počinio "ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti", pozvavši pritom na poštovanje privatnosti i dostojanstva svih uključenih u postupak. Khan je na čelo Ureda tužitelja stupio 2021., naslijedivši Fatou Bensoudu, a njegov mandat obilježile su istrage koje su Sud dovele u središte međunarodnih političkih prijepora. Pod njegovim vodstvom ICC je izdao uhidbeni nalog za ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini, dok je njegov ured prošle godine zatražio izdavanje naloga za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i tadašnjeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Pojasu Gaze.

Optužbe protiv Khana pojavile su se u svibnju prošle godine, kada ga je članica osoblja prijavila za seksualno nedolično ponašanje. Khan je odbacio navode i poručio da neće odstupiti, no u lipnju ove godine suspendiran je dok je trajala istraga. Postupak je vodila komisija UN-a te zaključila da postoje dokazi kako je Khan imao seksualni kontakt s članicom osoblja bez njezina pristanka. Istodobno, trojica sudaca koja su razmatrala predmet upozorila su na nedostatke istrage, ocijenivši da vjerodostojnost ključnih svjedoka nije dovoljno ispitana. Khanovi odvjetnici tvrdili su da izvješće ne dokazuje ni seksualno nedolično ponašanje ni kršenje službene dužnosti te su odluku država članica nazvali neutemeljenom.

Žena koja ga optužuje u međuvremenu je svoje tvrdnje ponovno iznijela u razgovoru za CNN-om. Do izbora novog glavnog tužitelja rad Ureda tužitelja nastavit će voditi njegovi zamjenici, u skladu s pravilima Međunarodnog kaznenog suda.