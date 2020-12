Japanski ‘ubojica s Twittera’ osuđen je na smrt vješanjem

Serijski ubojica nazvan “ubojica s Twittera” osuđen je u Tokiju u utorak na smrt zbog ubojstva osam žena i jednog muškarca 2017. godine. Takahiro Shiraishi (30) nazvao se “@hangingpro” na jednom od svojih pet Twitter naloga i nudio pomoć djevojkama i ženama koje su bile depresivne i razmišljale o samoubojstvu. Tvitao je tvrdnje poput: “Nije teško objesiti se” i “Ako si ne možete sami pomoći, ja vam mogu pomoći”, otkrili su tužitelji tijekom suđenja. Nekim žrtvama obećao je da će on zajedno s njima počiniti samoubojstvo.

U stanu nađeni dijelovi tijela

Nakon što bi žrtve došle u njegov stan, on bi ih davio, seksualno zlostavljao, a neke i opljačkao. Sva je tijela raskomadao u stanu kako bi prikrio zločine. Prema optužnici, Shiraishi je između kolovoza i listopada 2017. godine zadavio osam žena i jednog muškarca u dobi od 15 do 26 godina, i to iz Tokija i četiri druga japanska okruga. Optužen je i za seksualno zlostavljanje svih ženskih žrtava. Prilikom njegova uhićenja te 2017. godine u stanu su nađeni dijelovi tijela, a kad je priča izašla u javnost, nacija je bila šokirana. Štoviše, Twitter je ubrzo uveo nova pravila protiv poticanja samoubojstva i samoozljeđivanja, dok je japanska vlada promptno proširila telefonsku i internetsku platformu podrške onima koji imaju suicidalne misli.

Shiraishi je policiji opisao svoj modus operandi ističući kako su na njegove tvitove o samoubojstvu reagirali drugi korisnici, ili bi pratio hashtagove o samoubojstvu kao što je #želimumrijeti. Nakon toga bi razmijenio poruke sa svojim budućim žrtvama, mladim ženama od kojih su tri bile srednjoškolke, a najmlađa je imala tek 15 godina. Njegova prva žrtva bila je 21-godišnjakinja koju je upoznao u parku zajedno s njezinim dečkom. S njom se sprijateljio pa mu je ona i pomogla da unajmi stan u gradu Zami jugozapadno od Tokija, čak je prebacila oko 4500 dolara na njegov bankovni račun kako bi mu pomogla oko selidbe, izvijestili su japanski mediji.

Shiraishi je priznao da ju je zadavio kako bi izbjegao vraćanje tog novca, a kada se njen dečko počeo raspitivati o njezinu nestanku, ubio je i njega. Nakon toga je počeo koristiti Twitter kako bi našao nove žrtve. U istrazi je rekao kako on osobno na samoubojstvo nikad nije pomišljao. Bio je to samo način da namami još žrtava.

– Lakše sam manipulirao žrtvama uvjeravajući ih u svoje probleme – rekao je Shiraishi tijekom suđenja, prenose mediji. Policija mu je ušla u trag u listopadu 2017. tijekom istrage o nestaloj djevojci čiji je brat na njezinu Twitteru pronašao Shiraishijeve poruke te o tome obavijestio policiju. Policija mu je odmah pretražila stan te u njemu pronašla dijelove tijela u hladnjaku. Tada je postalo jasno da je riječ o serijskom ubojici.

Tijekom suđenja „ubojici s Twittera” njegovi odvjetnici tvrdili su kako je riječ bilo o ubojstvima uz pristanak jer su žene, po njima, spremno odlazile u njegov stan tražeći smrt. Za takva djela predviđena je zatvorska kazna do sedam godina zatvora. No Shiraishi je na sudu, kao i policiji i novinarima, suprotno savjetima obrane priznao da nijedna njegova žrtva nije pristala umrijeti. Priznao je sva ubojstva te ih detaljno opisao. Rekao je da je jednu ubio dok je spavala, a drugu nakon što je rekla da želi pojesti “nešto ukusno” i posjetiti salon za igre. Stoga je osuđen za devet ubojstava te pljačke i silovanja. Prije izricanja kazne rekao je kako se boji smrtne kazne i da je, s obzirom na okrutnost svojih zločina, očekuje.

Otac žrtve: kazna je primjerena

Predsjedavajući sudac Naokuni Yano prilikom izricanja smrtne kazne rekao je da je slučaj u naciji izazvao ogroman “šok i tjeskobu” istaknuvši kako je Shiraishi svojim činom gazio dostojanstvo žrtava. Također je dodao kako je riječ o izrazito nasilnom zločinu koji upozorava cijelo društvo o sve većoj ulozi društvenih mreža koje se lako mogu zloupotrijebiti.

Otac 17-godišnje srednjoškolke koju je Shiraishi ubio rekao je medijima kako smatra da je kazna primjerena. – Ali ponekad mi dođe da mu se osvetim osobno. No ne možemo ništa poduzeti oko toga. Ne znam kamo i na koga usmjeriti taj bijes koji mi kao obitelj osjećamo – rekao je žrtvin otac.

Japan smrtnu kaznu obično izriče osuđenicima za višestruka ubojstva, a ona se izvršava vješanjem. Japan se godinama suočava s visokom stopom samoubojstava, a slučaj „ubojice s Twittera“ otkrio je kako postoji velik broj ranjivih ljudi koji pomoć traže na društvenim mrežama.