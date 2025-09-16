Naši Portali
KAKO SE TRGOVALO TRUPCIMA

Janković predaje 1000 eura i kaže: Da ti dam nešto novaca da imaš, da nisi izgubio dan bez veze

VL
Autor
Ivana Jakelić
16.09.2025.
u 17:00

U siječnju 2025. Janković jednom svom sugovorniku kaže  "da iz viših krugova zna da je napravljen novi raspored za UŠP Bjelovar i da tu informaciju zna samo on i da niti upravitelj niti šef komercijale u UŠP Bjelovar ne znaju za tu informaciju"

- Spremio sam ti pet. Nemoj me krivo shvatiti, to je doslovno kao da dam bocu rakije. I hvala ti što mi sređuješ probleme koji iskrsnu u mom poslu s Hrvatskim šumama - kaže Mario Janković svog sugovorniku Darku Sušnju u jednom razgovoru koji njih dvojica vode tijekom studenog 2024. 

- Javi mi se ako nešto zapne s hrastom no tu uslugu nemoj tražiti krajem godine - replicira mu Sušnja.

Ključne riječi
mito USKOK Hrvatske šume Mario Janković

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
18:01 16.09.2025.

Istaknuti članovi lokalnih odbora HDZ-a. Hrvatske šume, hrvatska elekroprivreda, hrvatske vode. Imaju Hrvatsku! Živjeli!

MI
minolta
17:39 16.09.2025.

kako je nekima dobro u državi. odabrani naši. a sve je manje onih kojima smeta lopovluk. jedni napustili državu, jedni zašutili... netko je u rovu sjedio za bagru.

CU
Cuki
17:27 16.09.2025.

Većina če se izvući.ne sjećaju se događaja ili poznamo se za večere

