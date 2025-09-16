Janković predaje 1000 eura i kaže: Da ti dam nešto novaca da imaš, da nisi izgubio dan bez veze

- Spremio sam ti pet. Nemoj me krivo shvatiti, to je doslovno kao da dam bocu rakije. I hvala ti što mi sređuješ probleme koji iskrsnu u mom poslu s Hrvatskim šumama - kaže Mario Janković svog sugovorniku Darku Sušnju u jednom razgovoru koji njih dvojica vode tijekom studenog 2024.
- Javi mi se ako nešto zapne s hrastom no tu uslugu nemoj tražiti krajem godine - replicira mu Sušnja.
Istaknuti članovi lokalnih odbora HDZ-a. Hrvatske šume, hrvatska elekroprivreda, hrvatske vode. Imaju Hrvatsku! Živjeli!