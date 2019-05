Izravni pregovori sa SAD-om i Švedskom oko F-16 i JAS-39 Gripena

Hrvatska Vlada tijekom 2019. godine pokušat će definirati drugi pokušaj nabavke borbene eskadrile zrakoplova. Od toga plana, bez obzira na propast posla s Izraelom i nabavke F16 Baraka, u Hrvatskoj ne odustaju.

Nakon što se prije mjesec dana iz SAD-a vratila hrvatska vojna delegacija s inicijalnih razgovora oko eskadrile, 8. svibnja u MORH-u je održan isti, inicijalni sastanak sa Šveđanima, na kojima je "reaktiviran" interes Hrvata za nabavku JAS-39 Gripen. Delegaciju u SAD vodio je načelnik Glavnog stožera OSRH general Mirko Šundov, dok je za užu temu o ratnom zrakoplovstvu bio zadužen kontraadmiral Robert Hranj, inače direktor Glavnog stožera OSRH.

Jedino što se u MORH-u nakon posjeta SAD-u moglo saznati je da američka strana Hrvatskoj tom prilikom nije dostavila nikakvu ponudu za nabavu aviona. Što se Šveđana tiče, oni su pokazali veće ambicije. Kako se hrvatska strana iz SAD-a vratila vidno razočarana, a čak se moglo čuti da su Amerikanci bili u čudu kada su shvatili da Hrvatska i dalje ima čvrstu namjeru nabaviti borbenu eskadrilu, u MORH-u su sastanku sa Šveđanima dali važnost.

Delegaciju iz Švedske vodila je osoba iz FMV-a, državnog poduzeća koje vodi poslove oko izvoza oružja. Uz nju je bio i predstavnik SAAB-a, proizvođača JAS-39 Gripena. U MORH-u ih je dočekala hrvatska delegacija od 10-ak osoba predvođenih kontraadmiralom Hranjom.

Kao velika novost i zanimljivost, na sastanku je bio i Robert Kopal, posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića, što dokazuje osobni interes premijera. U isto vrijeme ministar obrane Damir Krstičević posjetio je svoje kolege, ministra obrane Slovačke i Bugarske, kako bi saznao sve detalje oko njihove nabavke novih američkih F-16 Blok 70/72.

Hrvatska planira u lipnju i Amerikancima i Šveđanima poslati gabarite aviona za koje je ona zainteresirana i može se pretpostaviti da će nakon lipnja krenuti konkretni pregovori s njima, i to po načelu "jedan na jedan", dakle izravno i očito ne putem dugotrajnog međunarodnog natječaja.

Već sada je, međutim, jasno da kada bi i skupili toliko novaca Hrvatska u idućih pet do šest godina neće moći od SAD-a dobiti nove F16 s obzirom da će iz njihove nove tvornice u Južnoj Karolini prvi primjerci početi izlaziti tek u prosincu 2021. Prvo će se realizirati narudžba Emirata od 24 primjerka, potom Slovačke s 14 aviona, pa Bugarske od osam.

RH je stoga od SAD-a već zatražila isporuku rabljenih F16 Bloka 50/52, no problem je što zasad u SAD-u ne pokazuju volju da HRZ-u ponude takve F-16-tice. Na sastanku sa Šveđanima hrvatska je strana dobila potvrdu da je SAAB-ova linija za Gripene C/D još uvijek aktivna i da može proizvesti eskadrilu za RH.

Također se moglo nazrijeti da će, dođe li do nje, Švedska ponuda ovoga puta biti povoljnija od one iz propalog natječaja, kada su tražili 900 milijuna eura. U MORH-u očekuju da će, nakon što u lipnju pošalju "narudžbu" u SAD i Švedsku, u roku od otprilike četiri tjedna dobiti konkretne odgovore. Nakon toga vidjet će se da li naš glavni strateški partner SAD uopće ima odgovarajuću ponudu i je li ona švedska u skladu s našim mogućnostima i željama da do kraja godine RH na obuku uputi grupu naših pilota koji su još lani bili izabrani za obuku u Izraelu.

