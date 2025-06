FOTO Strašni prizori nakon udara Irana, raste broj mrtvih. Stigla jeziva prijetnja: 'Teheran će platiti cijenu. Uskoro'

*Smrtonosni sukob između Izraela i Irana ušao je u svoj četvrti dan

*Obje strane su preko noći ispaljivale nove valove projektila

8:54 - Teheran će svoje noćne napade na Izrael smatrati "učinkovitima", izvještava iz Jeruzalema naš dopisnik s Bliskog istoka Ali Bunkall. Spasioci tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinama u središnjem Izraelu nakon iranskih raketnih napada u kojima je poginulo najmanje pet osoba. Pogođeni su gradovi Tel Aviv, Bnei Brak i Petah Tikva. Bunkall opisuje napade "ne samo kao snažnu baražu, već s iranskog gledišta i kao učinkovitu". "Još jedan dan... četvrto jutro zaredom, Izraelci se bude i otkrivaju štetu od raketa koje su pale preko noći", kazao je.

8:25 - Izraelsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je tijekom noći u bolnicu diljem zemlje prevezeno 287 ljudi. Jedna osoba je u teškom stanju, a 14 ih je lakše ozlijeđeno, uključujući dvije u dječjoj bolnici istočno od Tel Aviva. Također dobivamo izvješća od lokalnih medija da su još tri tijela izvučena iz ruševina u lučkom gradu Haifi. Time bi se broj poginulih preko noći u Izraelu popeo na osam, javlja Sky News.

8:18 - Šef iranske obavještajne agencije ubijen je u izraelskom napadu na Teheran. Mohammed Kazemi, šef Obavještajne organizacije Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), vodio je jednu od dvije glavne obavještajne agencije u zemlji. Ubijen je zajedno sa svojim zamjenikom Hassanom Mohaqiqom i Moshenom Bagherijem, trećim obavještajnim časnikom, tijekom napada na glavni grad Irana. Benjamin Netanyahu objavio je vijest o smrti tijekom intervjua za američki Fox News, a iranski državni mediji potvrdili su njegove tvrdnje nedugo zatim. Ovaj najnoviji napad na najviše dužnosnike iranske vojske dolazi samo nekoliko dana nakon što je Izrael ubio nekoliko drugih visokorangiranih vojnih dužnosnika i nuklearnih znanstvenika. Među njima su zapovjednik zračnih snaga IRGC-a i šef IRGC-ovog raketnog sistema zemlja-zemlja, a Izrael tvrdi da je ubijeno više od 20 visokih vojnih zapovjednika.

7:51 - Izraelski ministar obrane kaže da će "stanovnici Teherana platiti cijenu, i to uskoro" nakon još jedne noći napada iz Irana. Najmanje pet osoba je poginulo u Izraelu tijekom noći, prema podacima hitnih službi te zemlje. Objavljujući na X, Israel Katz je iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija nazvao "kukavičkim ubojicom koji ciljano puca na civile u Izraelu".

7:45 - Još jedna osoba je poginula u iranskim noćnim napadima u Izraelu, saopštile su nacionalne hitne službe te zemlje.Posljednja žrtva pronađena je u ruševinama zgrade u Petah Tikvi, u središnjem Izraelu, koja je oštećena u napadu. Time se broj poginulih u Izraelu tijekom noći popeo na pet. Hitna pomoć je ranije izvijestila da su poginule dvije žene i dva muškarca.

7:21 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da Rusija nema vjerodostojnost za posredovanje u sukobu između Izraela i Irana, što je predložio američki predsjednik Donald Trump: "Ne vjerujem da Rusija, koja je trenutačno uključena u sukob visokog intenziteta i godinama ignorira Povelju UN-a, može biti posrednik." Macron je također naglasio da Francuska nije sudjelovala ni u jednom od izraelskih napada na Iran.

6:58 - Četvrta osoba je umrla u središnjem Izraelu kao posljedica najnovijeg kruga iranskih napada. Glasnogovornik izraelske policije rekao je da je muškarac u 80-ima pronađen mrtav u Bnei Braku, istočno od Tel Aviva. Više od 20 ljudi s različitim ozljedama evakuirano je s mjesta udara, dodala je policija.

6:53 - Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su njihovi zrakoplovi napali zapovjedne centre snaga u Teheranu. Quds snage su paravojni ogranak iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde. Snažno utječe na teheranske savezničke milicije diljem Bliskog istoka, uključujući skupine poput Hezbollaha u Libanonu. Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su središta koja su pogođena korištena od strane Quds snaga "za planiranje terorističkih napada na Izrael putem iranskih posrednika na Bliskom istoku".

Quds snage su moćna jedinica unutar IRGC-a koja je formirana tijekom iračko-iranskog rata 1980-ih kao njihova specijalna obavještajna jedinica. Pripisuje im se vodeća uloga u odnosima Irana s oružanim skupinama u Afganistanu, Iraku, Libanonu, Siriji i Pojasu Gaze, uključujući Hezbollah i Hamas. Zapovjednik IRGC-a, Hossein Salami, ubijen je u prvim izraelskim napadima na Iran u petak. Od tada ga je zamijenio general Ahmed Vahidi.

6:26 - Izrael je gađao mnoge lokacije u Iranu, a mediji navode kako su Izraelci proveli preemptivne napade na brojne raketne baze u Iranu.

6:10 - Prizori straha, kaosa i tjeskobe ispunili su ulice Tel Aviva rano u ponedjeljak, nakon najnovijeg vala iranskih raketnih napada. CNN-ov dopisnik iz Jeruzalema Jeremy Diamond vidio je ulice prekrivene krhotinama dok su spasilačko i vojno osoblje pretraživali ruševine na mjestu koje je, čini se, pogođeno s četiri balističke rakete. Jedna žena je rekla da je "osjetila utjecaj" udara iz svog podruma, gdje se skrivala.

5:55 - Dvije žene i jedan muškarac poginuli su u raketnim napadima na četiri lokacije u središnjem Izraelu, prema izvješću hitne službe Magen David Adom (MDA). Na X-u je objavljeno da je jedna osoba teško ozlijeđena, pet umjereno ozlijeđenih i 68 osoba s lakšim ozljedama. Spasilačke operacije su u tijeku na dvije lokacije, dodao je MDA.

5:50 - Izraelska hitna medicinska služba MDA objavila je na X slike i videozapise koji prikazuju "niz mjesta raketnih napada u središnjem Izraelu". Čini se da objava prikazuje značajnu štetu na stambenoj zgradi. U naknadnoj objavi, MDA je izvijestio da je do sada evakuirano 29 ozlijeđenih osoba sa svih mjesta raketnih udara - od kojih su "troje u umjerenom, a 26 u blagom stanju". Navodi se da su akcije potrage i spašavanja u tijeku.

