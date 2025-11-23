Izrael izveo precizni napad avionima u Bejrutu: Meta je bila šef stožera Hezbollaha

Izraelski ratni zrakoplovi izveli su snažan i precizan napad na južna predgrađa Bejruta, ciljajući glavnu ulicu u Haret Hreiku – središte Hezbollahovih uporišta. Gađana je stambena zgrada u kojoj se, prema izraelskim tvrdnjama, nalazila jedna od najviših meta organizacije.

Ured premijera Benjamina Netanyahua potvrdio je da je napad bio usmjeren na “šefa stožera Hezbollaha”, osobu koja je, prema IDF-u, nadzirala obnovu, logistiku i ponovno naoružavanje organizacije. U kratkoj izjavi navodi se da je Netanyahu osobno odobrio operaciju i da je izraelska vojska “djelovala u samom srcu Bejruta”. IDF je potom objavio da je riječ o “visokom operativcu” te da je napad izveden precizno i bez prethodnog upozorenja. Izraelski Kanal 14 izvijestio je da je meta atentata bio Abu Ali Tabatabai, kojeg izraelske službe smatraju “brojem dva” u strukturi Hezbollaha. Kanal 12 sugerira da je napad koordiniran s Amerikancima, iako američki izvori navode kontradiktorne informacije o razini suradnje.

Na terenu, izraelski zračni udar pogodio stambenu zgradu, uzrokujući veliku materijalnu štetu na automobilima i okolnim objektima. Navode da su na zgradu ispaljena dva projektila te da su hitne službe odmah stigle i prevezle ranjene. Broj žrtava se još utvrđuje. Hezbollah, zasad, nije potvrdio niti demantirao tvrdnje da je u napadu ubijen visoki dužnosnik, što je uobičajeni pristup organizacije kada procjenjuje situaciju na terenu i priprema odgovor. Takva šutnja često ukazuje na unutarnje konzultacije ili na to da organizacija još procjenjuje posljedice prije javnog istupa.

U odvojenom incidentu, libanonsko Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je u izraelskom napadu na grad Aita al-Shaab u okrugu Bint Jbeil poginuo jedan civil. Američki portal Axios prenosi izjave dvojice visokih američkih dužnosnika: jedan tvrdi da Izrael nije unaprijed obavijestio SAD o napadu te da je Washington informiran tek nakon udara, dok drugi navodi da su Sjedinjene Države “danima znale” da Izrael planira eskalirati napade u Libanonu, iako nisu imali detalje o ciljevima.

U napadu su ubijene tri osobe, dok je 25 ljudi ranjeno, prema preliminarnim i još uvijek nepotpunim podacima o broju žrtava. Spasilačke službe i dalje rade na ciljanom mjestu i pokušavaju izvući osobe koje bi mogle biti zarobljene pod ruševinama, pa se broj stradalih može dodatno povećati.

Ovaj napad predstavlja najdublji izraelski prodor u centar Bejruta od 2024. godine i dodatno povećava rizik od otvorenijeg sukoba s Hezbollahom. Izrael šalje jasnu poruku da je spreman gađati i najosjetljivije ciljeve, dok Hezbollah, zadržavajući šutnju, pokušava procijeniti kako odgovoriti bez prelaska praga koji bi mogao dovesti do potpunog regionalnog rata.