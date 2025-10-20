Naši Portali
VRAĆENO IH UKUPNO 13

Izrael preuzeo tijelo još jednog taoca, slijedi identifikacija

Prema sporazumu, Hamas je trebao vratiti ova tijela - uključujući i tijelo vojnika ubijenog 2014. tijekom prethodnog rata u Gazi - do 13. listopada

Izrael je u ponedjeljak navečer objavio da je putem Crvenog križa preuzeo tijelo još jednog taoca koje je Hamas držao u Pojasu Gaze, trinaesto koje je Hamas vratio prema sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi ​​na palestinskom teritoriju.

Izrael je "putem Crvenog križa primio lijes nestalog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (izraelskoj domaćoj obavještajnoj službi) u Pojasu Gaze", navodi se u priopćenju ureda premijera. Tijelo će biti vraćeno u Izrael i prebačeno u forenzički centar radi identifikacije, dodaje se.

Prije ove primopredaje, Hamas je vratio 12 posmrtnih ostataka talaca otetih 7. listopada 2023. tijekom napada koji su Hamas i njegovi saveznici izveli u Izraelu, od 28 tijela koja je još držao i obvezao se vratiti Izraelu kao dio sporazuma o prekidu vatre.

Prema sporazumu, Hamas je trebao vratiti ova tijela - uključujući i tijelo vojnika ubijenog 2014. tijekom prethodnog rata u Gazi - do 13. listopada, ali tvrdi da mu je potrebna oprema i više vremena.
Veliki zaokret: Njemačka uvodi obavezno kartično plaćanje, gotovina odlazi u povijest?

Ključne riječi
taoci Gaza Hamas Izrael

