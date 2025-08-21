Izrael odobrio mobilizaciju 60.000 pričuvnika za osvajanje Gaze

Izraelski ministar obrane Yisrael Katz i načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir odobrili su detaljne planove za okupaciju grada Gaze i 75% Pojasa Gaze, u skladu s nedavnom odlukom Sigurnosnog kabineta. Ova odluka, koja je donesena nakon intenzivnih rasprava u sjedištu ministarstva obrane u Tel Avivu, predstavlja novu fazu izraelske vojne strategije. Prema izvještajima izraelskih medija, vojska je odlučila ubrzati mobilizaciju dodatnih 60.000 pričuvnih vojnika, dok će 20.000 već pozvanih rezervista produljiti svoju službu.

Sastanak u Tel Avivu okupio je najviše vojne i sigurnosne dužnosnike. Uz Katza i Zamira, sudjelovali su čelnici Južnog zapovjedništva, Uprave za vojnu obavještajnu službu, Uprave za operacije, kao i predstavnici sigurnosne službe Shin Bet. Izraelski Kanal 12 izvijestio je da se raspravljalo o svim aspektima planova za okupaciju Gaze, uključujući logističke i sigurnosne izazove. Zamir je tom prilikom predstavio faze operacije, ističući da plan uključuje više dionica, među kojima je prioritet "jačanje snaga IDF-a u sjevernom Pojasu Gaze".

Naziv plana je "Gideonovi vagoni". Gideon je bio sudac i moćni ratnik u Izraelu. Bog ga je pozvao da izbavi Izrael od tlačenja Midjanaca. Plan predviđa sudjelovanje četiri izraelske vojne divizije, a Zamir ga opisuje kao promišljenu i uravnoteženu strategiju koja kombinira vojnu silu na kopnu, moru i u zraku. Naglasio je da će Izrael iskoristiti sve raspoložive kapacitete u borbi protiv Hamasa, ističući da se radi o "odlučnoj fazi" u dugotrajnom sukobu. Rat, koji traje već gotovo dvije godine, iscrpio je vojsku. Vojni izvještaji sve otvorenije priznaju problem ozbiljnog iscrpljivanja snaga na terenu, uključujući i psihološke posljedice koje vojnici i rezervisti trpe zbog dugotrajnog boravka u Gazi. Prema vojnim procjenama, u ovom trenutku nedostaje između 10 i 12 tisuća vojnika. To je otvorilo rasprave o novačenju novih skupina, uključujući ultraortodoksne Židove, takozvane "Haredime", koji čine oko 13 posto stanovništva, ali tradicionalno odbijaju služenje vojnog roka uz obrazloženje da je njihov poziv proučavanje Tore. Tema novačenja Haredima jedno je od najosjetljivijih političkih pitanja u zemlji. Dok Netanyahuova vladajuća koalicija nastoji zaštititi njihovo pravo na izuzeće, oporba i velik dio javnosti to doživljavaju kao oblik diskriminacije i nejednakog rasporeda društvenog tereta. Kako bi se ublažio manjak ljudstva, vojska sve češće razmatra i regrutaciju mladih iz židovske dijaspore. Poseban naglasak stavlja se na Sjedinjene Američke Države i Francusku, u kojima žive brojne i dobro organizirane židovske zajednice. Međutim, Izrael svoje poglede sve češće usmjerava i prema drugim europskim državama, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Belgiji, ali i zemljama istočne Europe, poput Mađarske, Rumunjske i Poljske. Sve se odvija u ozračju unutarnjih napetosti: vojni vrh poziva na jedinstvo i ofenzivu, a javnost traži prekid borbi i povratak talaca.