Reutersova anketa: Većina Amerikanaca smatra da treba priznati palestinsku državu

Pedeset i osam posto Amerikanaca smatra da bi svaka članica UN-a trebala priznati palestinsku državu, pokazuje anketa Reuters/Ipsosa u srijedu. Trideset i osam ispitanika ne slaže se da bi članice UN-a trebale priznati Palestinu, a devet posto ih nije odgovorilo.

Anketa je provedena nekoliko tjedana nakon što su tri bliska američka saveznika - Kanada, Britanija i Francuska najavile da namjeravaju priznati Palestinu. Očekuje se da bi se Izrael i Hamas mogli dogovoriti o prekidu vatre, oslobađanju talaca i dostavi humanitarne pomoći u Gazu.

Dvojica dužnosnika su u utorak rekla da Izrael proučava Hamasov odgovor na mogući dogovor koji uključuje 60-dnevno primirje i puštanje polovice izraelskih talaca koji su još u Gazi.