Izradom unikatnih šahovskih figura đaci se zabavljaju i – uče

U radionici brodske Industrijsko-obrtničke škole ne bruji samo stroj – bruji i ideja. Umjesto uobičajenih vježbi i zadataka, učenici su odlučili napraviti nešto posebno: šahovsku garnituru. Ne bilo kakvu, nego onu koja spaja tradicionalnu igru, modernu strojnu obradu i simboliku popularne serije "Igra prijestolja". Projekt je postao pravi školski hit – i edukativno i estetski.

– Naša školska zadruga ZUIŠ djeluje već godinama. To je prilika da učenici uz redovnu nastavu dobiju dodatne sadržaje gdje mogu razviti ideje i izrađivati konkretne proizvode. Nastavnici im pomažu, ali velik dio posla odrađuju oni sami – objašnjava Franjo Jelčić, strukovni učitelj i tajnik zadruge.

Tehničke vještine i timski duh

Za posljednju smotru učeničkih zadruga odlučili su izraditi kompletne šahovske garniture. Ideja je proizašla iz mogućnosti primjene velikog broja različitih radnih operacija u obradi materijala, što je važno za buduće majstore. – Šah je popularan i vrlo zanimljiv jer svaka figura ima karakterističan oblik. Učenici mogu izradom pješaka, topa, skakača, kraljice ili kralja primijeniti znanja i vještine koje su stjecali godinama – pojašnjava Jelčić. – Naši CNC strojevi, tokarski i glodalice omogućuju nam izradu dijelova koje poslije ručno doradimo: režemo, brusimo, poliramo, bušimo, lijepimo i sastavljamo.

I doista, šahovske figure nastaju kao modularni sustav. Unutar svake prolazi čelična navojna šipka koja ih povezuje, dok su dijelovi tijela izrađeni od aluminija i drva. Donji dio svake figure obložen je filcom kako bi se mogao lagano pomicati po ploči. – Prvo smo radili figure isključivo od drva jer je drvo lakše za obradu i sigurnije za početnike. Poslije smo prešli na kombinaciju s aluminijem koji daje sjaj, čvrstoću i ljepši estetski dojam. Kombinacija dvaju materijala traži više pažnje, ali učenici uče puno više i to im je izazovno – kaže nastavnik.

Jedan od učenika koji sudjeluje u izradi šahovskih garnitura je Stjepan Matanović, učenik drugog razreda, smjer CNC operater. Kaže da je upravo zbog interesa za strojeve i tehnologiju upisao taj smjer. – Radimo figure tako da koristimo sve vrste obrada – radijuse, konuse, tokarenje, glodanje… Sve prolazimo. Materijali su aluminij i drvo, koje na kraju lakiramo da izgleda još bolje. Iako je takav materijal skuplji, sve se radi precizno, ručno, pa izgleda jako profesionalno – objašnjava Stjepan. Na pitanje voli li igrati šah Stjepan iskreno odgovara da ga prije baš i nije volio, ali sada je situacija drukčija.

– Sad igram sve češće. Otkako smo počeli raditi figure, uz radionicu se zna odigrati i koja partija. Nije važno tko pobijedi, nego je super osjećaj kad igraš figurama koje si sam izradio – kaže kroz smijeh. I tu dolazimo do poveznice s "Igrom prijestolja". Kako pojašnjava nastavnik Jelčić, riječ je o duhovitoj, ali i promišljenoj marketinškoj poveznici.

– U šahu imamo kralja i kraljicu, a i u seriji se vodi borba za prijestolje. To smo iskoristili kako bismo putem igre promovirali ozbiljan rad. Figure, šahovska ploča i natjecanje, sve to spaja prijateljstvo, struku i zabavu. A činjenica da djeca to mogu sama izraditi daje cijelom projektu dodatnu vrijednost. U izradu su uključeni učenici iz više razreda i odjela, najviše na praktičnoj nastavi, ali i u radu zadruge. Učenici tako uče ne samo rukovati alatima i strojevima već i planirati izradu, izrađivati skice, programirati strojeve i na kraju, sastaviti gotov proizvod. Naš je cilj da učenik nakon tri godine zna prepoznati materijal, rukovati osnovnim alatima, napraviti nacrt i pokrenuti stroj. Ovdje na jednoj figuri vježba sve – od ideje do gotovog proizvoda – kaže nastavnik. Osim tri izrađene garniture – jedne potpuno drvene, jedne metalne i jedne kombinirane – planira se serijska proizvodnja upravo te treće jer nudi najviše i u tehničkom i estetskom smislu.

Šahovske figure Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

– Kombinacija drva i metala je zahtjevnija, ali i najefektnija. Kada ih dovoljno izradimo, planiramo ih plasirati na tržište i omogućiti da se taj prihod vrati u zadrugu, za nove projekte – najavljuje Jelčić.

Ideje dobivaju oblik

Zasad se garniture mogu vidjeti na školskim događanjima, danima otvorenih vrata i predstavljanjima škole. Ali nije isključeno da se uskoro nađu i u nekoj vitrini, pod svjetlima reflektora – možda na nekom sajmu inovacija, možda na šahovskom turniru.

Jer ovaj je projekt više od izrade figura. On je ogledalo moderne strukovne škole: mjesto na kojem se učenici razvijaju kao radnici i kreativci, gdje teorija dobiva praktičan smisao, a ideje dobivaju oblik – često upravo onaj kraljevski.