PRENOSI TASS

Iznenađenje iz Moskve: 'Ruski tim je spreman na to. Lopta je na ukrajinskom terenu'

Vladimir Putin.
The Kremlin Moscow/DPA
VL
Autor
Hina
12.11.2025.
u 11:57

Ukrajina pak odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu. Na susretu krajem srpnja, dugom samo 40 minuta, ukrajinska strana predložila je susret u kolovozu između njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina

Rusija je spremna na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom u Istanbulu, prenosi u utorak ruska novinska agencija TASS riječi dužnosnika ministarstva vanjskih poslova.  Od susreta u najvećem turskom gradu 23. srpnja nije bilo susreta licem u lice između dviju država.  TASS prenosi da je dužnosnik ministarstva Aleksej Poliščuk rekao kako turska strana ponavlja pozive na nastavak mirovnih pregovora. "Ruski tim je spreman na to. Lopta je na ukrajinskom terenu", kazao je. 

Ukrajina pak odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu. Na susretu krajem srpnja, dugom samo 40 minuta, ukrajinska strana predložila je susret u kolovozu između njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. 

Kremlj je potom objavio da je Putin spreman na takav susret, no samo ako će biti u Moskvi, što je Kijev odbacio.

