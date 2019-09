'Iznenada smo počeli naglo padati, ljudi oko mene su hiperventilirali'

Prava panika vladala je na letu aviokompanije Delta koji je iz Atlante letio za Fort Lauderdale kada se zrakoplov s visine od 11,88 kilometara iznenada spustio na samo tri kilometra.

Putnici su u panici počeli slati poruke svojim bližnjima i opraštati se jer nisu znali što se događa, a prema onome što su vidjeli, jedino objašnjenje im je bilo da će se zrakoplov srušiti.

Stjuardesa je na razglas ponavljala 'nemojte paničariti', no to nikome nije bila utjeha.

– Iznenada sam osjetio kako ubrzano padamo. Bio je to paničan trenutak, gledao sam ljude oko sebe, mnogi su hiperventilirali – prepričao je putnik Harris DeWoskin, prenosi Mirror.

Passengers on a Delta flight were terrified when their plane suddenly dived 29,000+ feet in 8 minutes after an alert over a lack of oxygen in the cabin.



"We weren't sure if this was...the last we were going to see each other."



Here's @krisvancleave https://t.co/sL5WgJqLJi pic.twitter.com/IHdsLeys5a