Izgrađen u Hrvatskoj: 'Naš brod se sam spasio. Žilav je'

Nakon što ga je zahvatilo nevrijeme, nizozemski teretni brod uputio je u ponedjeljak poziv upomoć. Posada je evakuirana po olujnom vremenu i svi su smješteni na sigurno. Brodu je prijetilo potonuće, no timovi za spašavanje uspjeli su se u četvrtak ukrcati na napušteni brod te ga pripremiti za odvlačenje na sigurno u norvešku luku Alesund.

Brod dug 112 metara prevozio je, između ostalog, i brodove napravljene u Hrvatskoj. Radi se o dva broda napravljena u šibenskoj Iskri i jednom napravljenom u pulskom brodogradilištu Tehnomont.

- Mi smo taj brod napravili u Tehnomontu i prodali, ali smo i dalje emotivno vezani za njega. Brod kojeg su Norvežani angažirali pokupio je naš brod i još dva broda iz Šibenika. Zbog cijele havarije nismo spavali i pratili smo cijelu situaciju, bez obzira što brod nije više naš- kazala je za 24 sata predsjednica Uprave Tehnomonta, Gordana Deranja i dodala da je sretna što je pulski brod 'sam sebe spasio'.

U tom naginjanju brod it Tehnomonta bio je jedan od najtežih.

- Bio je bočno smješten na taj veliki brod a ostali su bili normalno postavljeni i fiksirani. U tom valjanju i velikim valovima, naš je brod vršio pritisak na dizalicu koja ga je držala. Međutim, kako je težak preko 350 tona i dužine oko 24 metra s potpunom opremom, pod pritiskom je pao u more. Ali, njemu je to drugi takav pad, jer je i porinut bočno. Tehnomont je jedino brodogradilište na Mediteranu gdje bočno "bacamo" brodove u more. To je njemu bilo poznato, i on se nakon bočnog pada normalno ispravio i ostao čvrsto plutati - kazala je direktorica Tehnomonta i dodala da je brod 'žilav i otporan'.