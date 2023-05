Izgledan je drugi krug: Prvi put žene imale glavnu ulogu na turskim izborima

Nakon duge i neizvjesne večeri, kao što se i očekivalo, aktualni predsjednik Erdoğan i Kemal Kiliçdaroğlu vjerojatno idu u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 28. svibnja. Iako analitičari smatraju kako je drugi krug već gotovo siguran unatoč tome što se još čekaju glasovi iz inozemstva koji bi mogli okrenuti trenutni rezultat u korist Erdogana koji bi tako pobijedio u prvom krugu, jer do zaključka ovog teksta i nakon prebrojanih 95% glasova, Erdogan je osvojio 49,5% a Kemal Kiliçdaroğlu 44.8%, dok je Sinan Oğan osvojio 5,3% glasova indikativno je da su pred Turskom neizvjesna dva tjedna jer se radi o zemlji koja nije navikla na ovakav ishod izbora.

Analitičari su uvjereni ako Erdogan ne pobijedi u prvom krugu da su mu presudili glasovi žena koje se protive povlačenju Turske iz Istanbulskog sporazuma koji štiti žene od nasilja. Žene su najutjecajnija skupina na ovim izborima, uz šest milijuna mladih glasača koji će prvi put glasati i čiji bi glasovi također mogli biti presudni. Čitav svijet s velikim zanimanjem prati te izbore i njihov ishod koji će izravno utjecati na formuliranje geopolitičkih odnosa moći i ravnoteže u kontekstu vojnog sukoba između istočnog i zapadnog bloka na teritoriju Ukrajine. Odluka koju će birači donijeti neće se odraziti samo na to tko će voditi zemlju, već i na gospodarski put kojim će Turska krenuti, te na ulogu koju će imati u ublažavanju globalnih i regionalnih sukoba, poput rata u Ukrajini i previranja na Mediteranu, Bliskom istoku i u Africi.

Utjecaj Washingtona

Izlaznost je bila izuzetno visoka čak blizu 90%. i do zadnjeg trenutka se nije znalo hoće li Erdogan pobijediti u prvom krugu. Nedostajao mu je mali postotak da proglasi svoju trijumfalnu pobjedu iznad svih očekivanja s obzirom na to da su gotovo sve ankete koje su provedene pokazale da će izgubiti izbore. Birališta širom Turske otvorena su jučer u osam sati po lokalnom vremenu, čime je započeo dan D za Tursku - glasanje na prijevremenim predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Pravo glasa ima 64,11 milijuna ljudi, a više od 4,9 milijuna turskih građana glasa prvi put birajući predsjednika između trojice kandidata: aktualnog predsjednika Erdoğana, Kemala Kiliçdaroğlua i Sinana Oğana. Više od 3,41 milijuna građana registrirano za glasanje iz inozemstva. Samo u Njemačkoj pravo glasa ima milijun i pol Turaka. Osim predsjednika, građani Turske biraju između 24 političke stranke i 151 nezavisnog kandidata za parlament koji ima ukupno 600 zastupničkih mjesta. Što se tiče parlamentarnih izbora, završili su iznenađujuće. Iako je Erdoganova Stranka Pravde i razvitka, AKP, izgubila 30-tak mjesta u parlamentu ipak je u koaliciji s nacionalističkim strankama osvojila većinu.

Ovi izbori najvažniji su u povijesti zemlje od osnutka Republike. Osim brojnih stranaka i predsjedničkih kandidata, postoji i konsenzus unutar i izvan Turske da će ovaj put izbori biti prekretnica za budućnost zemlje. Važnost ovih 28. predsjedničkih i parlamentarnih izbora proizlazi iz činjenice da se održavaju 100 godina nakon što je Mustafa Kemal Atatürk uspostavio modernu Republiku Tursku, koja ulazi u drugo stoljeće svog postojanja u vrlo složenim globalnim okolnostima. Erdoğan na jedne od najvažnijih izbora u modernoj povijesti Turske izlazi poljuljane popularnosti zbog visokih troškova života i posljedica potresa te je pred najvećim političkim izazovom. Da su to izbori između dviju ideologija, sekularne i islamističke, dokazuje i to što se zadnji dan predizborne kampanje Erdoğan molio u Aja Sofiji, a njegov protukandidat Kiliçdaroğlu posjetio je Atatürkov mauzolej.

Turska opozicija u ovim prijevremenim izborima vidi najbolju priliku da Erdoğana smijeni s vlasti nakon punih 20 godina i promijeni politički smjer Turske. Predsjednički i parlamentarni izbori odlučit će ne samo tko će voditi Tursku nego i kako će se njome upravljati, kako će se usmjeravati njezina ekonomija i oblikovati vanjska politika. Izbori se održavaju tri mjeseca nakon potresa na jugoistoku Turske u kojima je poginulo više od 50.000 ljudi.

Erdogan u Istanbulu

Erdoğan je bio uvjeren da će uspjeti pobijediti i na ovim izborima unatoč, kako je kazao, umiješanosti američkog predsjednika Joea Bidena. Okomio se na svog protukandidata, kandidata Nacionalne alijanse Kiliçdaroğlua zbog njegovih izjava o uvođenju sankcija Rusiji.

- Kakav um ima gospodin Kemal? Kako je ovo razumijevanje? Do danas, Rusija je jedan od naših najvažnijih saveznika Tako je u poljoprivredi, tako je u obrambenoj industriji, a iz Rusije dolazi nam i gotovo 5,5 milijuna turista. Što ćete učiniti? Hoćete li to učiniti na temelju naloga koje dobivate iz Amerike? Hoćete li to učiniti po uputama Bidena? Biden je naredio da se mora mene srušiti i ja to znam i svi moji ljudi to znaju - žestoko se Erdoğan okomio na Kemala Kiliçdaroğlua, vođu sekularističke Republikanske narodne stranke (CHP), kojeg podržava koalicija šest opozicijskih stranaka.

Iako je Recep Tayyip Erdogan trebao biti u Ankari i proglasiti pobjedu, iznenada se pojavio pred pristašama u Istanbulu, koji su ga dočekali s turskim zastavama ispred sjedišta njegove stranke u Istanbulu. S pristašama je razmijenio tek nekoliko riječi i fotografirao se.

No slavi se i ispred Kılıçdaroğluovog stožera u Ankari gdje se također okupio velik broj njegovih pristaša.

