Izetbegović tvrdi da su Hrvati u BiH privilegirani: Milanoviću zamjera miješanje u unutarnje poslove

Predsjednik najveće bošnjačke stranke u BiH Bakir Izetbegović ustvrdio je u četvrtak kako su Hrvati u toj zemlji privilegirani a hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića optužio je da se miješa u unutarnje poslove BiH. Gostujući u programu javnog servisa BHT 1, Izetbegović je osudio Milanovića jer je u govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku ukazao na potrebne izmjene izbornog zakona u BiH kako bi se zajamčila ravnopravnost konstitutivnih naroda.

"To je direktno i flagrantno miješanje", kazao je Izetbegović dodajući kako to zapravo nije ništa novo kada je u pitanju Milanovićev odnos prema BiH. Njegova je teza kako Hrvati u BiH svoj status i probleme trebaju rješavati u dogovoru s Bošnjacima, a da Milanović kao predsjednik Hrvatske s tim nema ništa. No pri tom tvrdi kako su Hrvati u BiH zapravo sada privilegirani dok su Bošnjaci diskriminirani.

"Biti Hrvat znači tri puta lakše doći do radnog mjesta nego Bošnjak. Bošnjaci u Federaciji Bosne i Hercegovine su ugroženi, oni su građani drugog reda", izjavio je Izetbegović koji je na čelu Stranke demokratske akcije (SDA). Ta je stranka nakon izbora u listopadu 2022. godine bila prisiljena otići u oporbu, a Izetbegović sada tvrdi kako su stranke bošnjačko-građanskog bloka koje su dijelom vladajuće koalicije to postale samo zahvaljujući spremnosti na ustupke Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku.

