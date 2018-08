Izdržite do kraja ovog tjedna, a onda nas čeka pravo osvježenje

U cijeloj Hrvatskoj vrijeme je danas sunčano i vruće. U nekim dijelovima moguć je dolazak toplinskog vala (na Jadranu bi vrućina idućih dana mnogima mogla biti teže podnošljiva nego na kopnu jer će noći i dalje biti tople) pa pripazite na zdravlje.

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 30 i 35 °C, prenosi DHMZ.

U unutrašnjem dijelu Hrvatske je uz lokalni razvoj oblaka moguć i poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju i na krajnjem jugu. Vjetar je na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni. Uz obalu slaba i mjestimice umjerena bura u postupnom okretanju na sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Do kraja tjedna vrijeme će biti većinom isto - vruće i stabilno, no onda dolazi promjena i pravo osvježenje. Tijekom vikenda očekuje nas kiša popraćena grmljavinom te vrlo niske temperature (do 25°C).

Na sjevernom Jadranu kiša je moguća već u četvrtak, no u petak će biti zamjetno veća, dok će vjetar biti slab i umjeren većinom sjeverozapadni i jugozapadni tako da će bar malo ublažiti vrućinu, izvještava HRT.

