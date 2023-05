Napad dronovima u Rusiji? Eksplozije odjeknule središtem Krasnodara, šire se snimke

SAD traži od Ukrajine da ne koristi američku vojnu opremu za napade unutar Rusije, rekao je u četvrtak najviši američki general, nakon ruskih optužbi da je proukrajinska milicija koristila američka oklopna vozila pri upadu na ruski teritorij.

Video: Wagner započeo povlačenje iz Bahmuta

Tijek događaja:

7:52 - U petak ujutro čula se eksplozija u ruskom gradu Krasnodaru u južnom dijelu zemlje, izvijestile su državne novinske agencije Tass i RIA Novosti. Pozivajući se na operativni stožer Krasnodarskog teritorija, novinske agencije su javile da su oštećeni krov i prozori zgrade u ulici Morskaya. Za sada nema izvještaja o žrtvama.

Videozapisi na društvenim mrežama koje je CNN geolocirao dpokazuju nešto što izgleda kao bespilotna letjelica na nebu, praćeno zvukom eksplozije. Ostale slike na društvenim mrežama pokazuju dim kako se diže iz zgrade, a druga slika prikazuje oštećenu zgradu. Navodno da su grad napal dva drona, od kojih je jedan oboren.

