Grupa koja tvrdi da stoji iza nedavnog napada u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod rekla je da će u budućnosti pokrenuti nove upade. Denis Kapustin (također poznat kao Denis Nikitin), zapovjednik Ruskog dobrovoljačkog korpusa, govorio je na ukrajinskoj strani granice s Rusijom dan nakon što je njegova grupa tvrdila da stoji iza oružanog napada na područje Belgoroda. "Mislim da ćete nas opet vidjeti s te strane. Ne mogu otkriti te stvari koje dolaze, ne mogu otkriti ni smjer. Granica je prilično duga, ali opet će biti mjesta gdje će se stvari zahuktati", kazao je, javlja Sky News.

Video: Rusko ministarstvo tvrdi da su njihovi ratni brodovi odbili napad ukrajinskih dronova

Rekao je da su njegovi borci protiv Putina držali veliki dio ruskog teritorija. "Mi se borimo za slobodu, borimo se protiv nepravde, dakle, borimo se protiv torture, borimo se protiv užasnih djela policijske brutalnosti."

Rusija je isprva okrivila Ukrajinu za upad i navela da je 70 napadača ubijeno ili potisnuto. Kapustin je to opovrgao, rekavši da su dvojica njegovih boraca lakše ranjena, da su dvojica poginula, a da ih je 10 ranjeno. Upitan je li koristio američku vojnu opremu koja je bila donirana za pomoć Ukrajini u obrani od ruskih napada rekao je: "Znam točno odakle mi oružje - nažalost ne od zapadnih partnera."

Već dugo postoji zabrinutost da bi se oružje koje je Zapad donirao Ukrajini na kraju moglo upotrijebiti u Rusiji, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Nije tajna da se ova oprema koristi protiv naše vojske i to za nas nije tajna da izravna i neizravna upletenost zapadnih zemalja u ovaj sukob raste iz dana u dan - izvlačimo odgovarajuće zaključke."

"Mislim da sam objasnio da zapadna vojna pomoć nažalost ide naprijed-nazad, napada se. U Bahmutu, na primjer, znam da su ruske snage izvršile napad na mnoga oklopna vozila, američka oklopna vozila", rekao je Kapustin.

Rekao je da je Ukrajina poduprla njegovu skupinu informacijama, benzinom, hranom i lijekovima, ali je dodao: "Svaka odluka koju donesemo... izvan naše državne granice je naša vlastita odluka. Očito možemo zamoliti naše (ukrajinske) suborce, prijatelje za pomoć u planiranju".

"Naši budući planovi su novi teritoriji Ruske Federacije u koje ćemo sigurno ući... Trebate biti samo malo strpljivi i pričekati samo nekoliko dana", dodao je.

Kapustin je opisan kao "ruski neonacist koji je mnogo godina živio u Njemačkoj" i, iako je priznao da je njegova grupa desničarska, na pitanje da li mu smeta što ga se etiketira kao nacista, nije "mislio da je to uvreda ".

"Znate, nikad me nećete naći kako mašem zastavom sa kukastim križem, nikada me nećete naći kako dižem ruku u znak Hitlera, pa zašto biste me tako zvali?", dodao je.