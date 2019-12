Izborna šutnja do nedjelje u 19 sati. Na biračkim mjestima rekordni broj promatrača

Rekordni broj promatrača, njih više od 24 tisuće, pratit će rad izbornih tijela na nedjeljnim izborima za predsjednika Republike Hrvatske. Državno izborno povjerenstvo izvijestilo je u petak navečer da će rad izbornih tijela na izborima za predsjednika Republike Hrvatske promatrati ukupno 24.270 promatrača.

Prije pet godina, izbore za predsjednika pratilo je oko 22 tisuće promatrača, najviše u nekoliko prethodnih ciklusa, a ovogodišnje će pratiti dvije tisuće promatrača više.

Pratiti mogu rad biračkih odbora, općinskih i gradskih izbornih povjerenstava te Državnog izbornog povjerenstva (DIP) . Za promatranje izbornih povjerenstava i biračkih odbora u Hrvatskoj prijavljeno je 23.963 promatrača, a za biračke odbore u inozemstvu 290 promatrača.

Za promatranje rada DIP-a prijavljeno ih je 29, s tim da su pojedini promatrači istovremeno prijavljeni i za promatranje izbornih povjerenstava i biračkih odbora u Hrvatskoj i/ili biračkih odbora u inozemstvu i/ili rada DIP-a, izvijestilo je Povjerenstvo.

Promatrati izbore mogu promatrači kandidata za predsjednika države, političkih stranaka i birača koji su predložili kandidate, nevladinih udruga te strani promatrači.

Dopušteno im je pratiti cjelokupan izborni postupak, glasovanje, rad izbornih tijela, dopušten im je i uvid u sav izborni materijal sve do proglašenja službenih konačnih izbornih rezultata.

Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela, odgovarati na eventualne upite birača na biračkom mjestu, tonski ili video snimati rad izbornog tijela kojeg nadziru. Ne smiju nositi oznake, promotivni i drugi materijal predsjedničkih kandidata te na bilo koji drugi način utjecati na birače.

Dok su na biračkom mjestu dužni su nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu.

Izborna šutnja do nedjelje do 19 sati

Podsjetimo, subota i nedjelja dani su izborne šutnje uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora. Izborna šutnja počela je s prvim minutama subote i trajat će do nedjelje, do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta.

U ta dva dana zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora. Zabrana vrijedi i za objavljivanje fotografija, izjava i intervjua predsjedničkih kandidata.

Državno izborno povjerenstvo (DIP), krovno izborno tijelo, pozvalo je kandidate, njihove predlagatelje te druge fizičke i pravne osobe, medije i medijske nakladnike da poštuju šutnju.

Kandidate i njihove predlagatelje poziva da ne postavljaju nove plakate ili letke, da ne zovu građane da im daju glas, da im ne telefoniraju, ne šalju SMS-ove ili e-mailove.

DIP ih poziva da šutnju poštuju i na društvenim mrežama, da ne postavljaju nove promidžbene sadržaje poput statusa, video clipova, slika ili komentara.

Medije i medijske nakladnike Povjerenstvo poziva da iz programskih sadržaja uklone sve što predstavlja izbornu promidžbu, reklame, linkove, slikovne linkove-oglase (baneneri) na portalima koji vode na mrežne stranice kandidata i njihovih predlagatelja.