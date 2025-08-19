Iz motora zrakoplova sukljao plamen, putnici su bili prestravljeni: 'Poslala sam oproštajne poruke'

Putnici su opisali trenutak užasa kada su vidjeli plamen koji izlazi iz motora zrakoplova, nekoliko trenutaka nakon polijetanja s Krfa u Grčkoj. Oko 300 ljudi u Boeingu 757-300 tvrtke Condor Airlines ostalo je potreseno incidentom u subotu navečer. Putnici su kasnije otkrili kako su počeli slati "posljednje poruke" svojim voljenima, bojeći se da će se zrakoplov srušiti.

Podaci o praćenju leta pokazuju da je zrakoplov napravio dramatičan zaokret prije nego što je hitno sletio u Brindisi u Italiji. Putnici su se suočili s dodatnim poteškoćama po slijetanju kada su otkrili da nema dovoljno smještajnih kapaciteta u hotelima oko zračne luke, što je značilo da su neki morali spavati na podu terminala, piše Mirror.

"Poslala sam oproštajne poruke misleći da je kraj. Bilo je to užasno iskustvo", opisala je jedna putnica. "Iznenada smo čuli glasan zvuk, a zatim je plamen izbio iz motora. Bilo je vrlo zastrašujuće."

Vjeruje se da je požar uzrokovao nalet ptice. Condor Airlines izjavio je da tijekom incidenta nije bilo rizika za putnike. Njemačka zračna kompanija također je negirala da je došlo do eksplozije motora. Let DE3665 iz Krfa (CFU) za Düsseldorf (DUS) preusmjeren je na Brindisi (BDS) 16. kolovoza 2025., rekao je glasnogovornik Condora za Mirror. Zrakoplov je sletio oko 20:15 u zračnu luku Brindisi, a 273 putnika i osam članova posade normalno je izašlo iz njega. Drugi zrakoplov poslan je kako bi sve putnike prevezao u Düsseldorf 17. kolovoza.