Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
LETJELI IZ GRČKE

Iz motora zrakoplova sukljao plamen, putnici su bili prestravljeni: 'Poslala sam oproštajne poruke'

Ilustracija
Foto: Ilustracija/Pixabay
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 20:58

Condor Airlines izjavio je da tijekom incidenta nije bilo rizika za putnike

Putnici su opisali trenutak užasa kada su vidjeli plamen koji izlazi iz motora zrakoplova, nekoliko trenutaka nakon polijetanja s Krfa u Grčkoj. Oko 300 ljudi u Boeingu 757-300 tvrtke Condor Airlines ostalo je potreseno incidentom u subotu navečer. Putnici su kasnije otkrili kako su počeli slati "posljednje poruke" svojim voljenima, bojeći se da će se zrakoplov srušiti. 

Podaci o praćenju leta pokazuju da je zrakoplov napravio dramatičan zaokret prije nego što je hitno sletio u Brindisi u Italiji. Putnici su se suočili s dodatnim poteškoćama po slijetanju kada su otkrili da nema dovoljno smještajnih kapaciteta u hotelima oko zračne luke, što je značilo da su neki morali spavati na podu terminala, piše Mirror.

"Poslala sam oproštajne poruke misleći da je kraj. Bilo je to užasno iskustvo", opisala je jedna putnica. "Iznenada smo čuli glasan zvuk, a zatim je plamen izbio iz motora. Bilo je vrlo zastrašujuće."

Vjeruje se da je požar uzrokovao nalet ptice. Condor Airlines izjavio je da tijekom incidenta nije bilo rizika za putnike. Njemačka zračna kompanija također je negirala da je došlo do eksplozije motora. Let DE3665 iz Krfa (CFU) za Düsseldorf (DUS) preusmjeren je na Brindisi (BDS) 16. kolovoza 2025., rekao je glasnogovornik Condora za Mirror. Zrakoplov je sletio oko 20:15 u zračnu luku Brindisi, a 273 putnika i osam članova posade normalno je izašlo iz njega. Drugi zrakoplov poslan je kako bi sve putnike prevezao u Düsseldorf 17. kolovoza.
FOTO Stan od 32 kvadrata prodaje se za 19.000 eura, evo gdje se nalazi
Ilustracija
1/10
Ključne riječi
Putnici let zrakoplov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
4
SLAB NA ŽENE

Seks-skandal koji je zdrmao SAD, Bill Clintona umalo izbacio iz 'predsjedničkog sedla'

Ozbiljan skandal, u čijem su se središtu našli, tadašnji predsjednik SAD-a, Bill Clinton i mlada pripravnica Monica Lewinsky, razbio je, do tada, čvrsto ukorijenjenu iluziju o njegovom skladnom braku, s uspješnom odvjetnicom, Hillary. Optužbe na Clintonov račun podigle su pravu buru – uznemirio se službeni Washington, a domino efektom i cijela američka i svjetska javnost. Clinton je najprije sve zanijekao, no u kolovozu, 1998., ipak je priznao da je obmanuo javnost, što ga je umalo stajalo opoziva

Učitaj još