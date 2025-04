Ivana Kekin oglasila se prvi put nakon uhićenja supruga: 'Budimo sada kao rendžeri, uspravnog hoda i pravednog gnjeva'

Ivana Kekin, saborska zastupnica platforme Možemo, prvi put se oglasila na društvenim mrežama nakon što je njezin suprug, glazbenik Mile Kekin, u petak uhićen. U emotivnoj objavi, podijelila je stihove iz pjesme „"Atlantida" s albuma Kuća bez krova, uz riječi: "Moj čovjek"

„Budimo sada kao rendžeri / Uspravnog hoda i pravednog gnjeva / Ja tek sada vidim, kad smo u manjini / Koliko smo si važni / Kad je sve šatro, kvazi, ko fol / Ko neki veliki reality show / Gdje ološ nosi značke i sve je naopačke / A svetinje su laži”, napisala je Kekin uz stihove.

Podsjetimo, USKOK je pokrenuo istragu protiv bivše pročelnice iz Buja, Jelene Perosse, njezinog supruga Denisa Perosse i još četvero osoba, uključujući Mile Kekina, zbog sumnje na malverzacije s nekretninama u Istri, te pranje novca i pogodovanje. Tužiteljstvo i policija terete osumnjičenike za zloupotrebu položaja i ovlasti, poticanje na zloupotrebu položaja, pomaganje u tome te pranje novca u razdoblju od 2014. do 2025. godine.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je uhićenje. "Nije slučajno da se to danas dogodilo, to je ključna stvar, na dan kada se glasa o povjerenju državnom odvjetniku Ivanu Turudiću", kazao je Tomašević. Dodao je da je Ivana Kekin više puta kritizirala rad Turudića i da je ovdje ključna stvar kontekst.

Nakon što je ispitan i pušten na slobodu, Mile Kekin se oglasio na društvenim mrežama, dijeleći svoje iskustvo s uhićenja. „Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem“, rekao je uz komentar o svom današnjem iskustvu: „Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, spremili me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world“, zaključio je Kekin.

Kekin sa suprugom Ivanom, s kojom je u braku još od 2007. godine, ima sina Vitu i kćer Mišu. Svojedobno se osvrnuo i na majku svoje djece. - Ona je dosljednija i sustavnija od mene. Zna bolje slušati i utješiti klince kad se dogodi neka drama - ispričao je glazbenik.