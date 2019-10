'Ne bude li rezultata u procesuiranju ratnih zločina HDZ-u ću se zahvaliti na suradnji'

Ove godine prosvjeda u Vukovaru, kojim se ukazuje na nerad državnih institucija kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, neće biti. Umjesto prosvjeda gradonačelnik Vukovara Ivan Penava održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je još jednom prozvao državne institucije za nerad te istakao kako u proteklih godinu dana, od prosvjeda održanog prošle godine, ništa nije napravljeno.

- Imali smo na tome prosvjedu svjedočenja živih ljudi koji su govorili o svojim iskustvima i što su sve proživjeli. Imali smo osobu koja je preživjela pokušaj klanja kao i osobu koja je bila vezana žicom. Niti njih, niti druge sudionike prosvjeda, u ovih godinu dana nitko iz državnih institucija nije nazvao kako bi pokrenuli postupak. U ovih 365 dana svjedočimo sramotnoj tišini i šutnji od nadležnih, rekao je Penava.

Istakao je kako je najveća odgovornost za takvo stanje na dužnosnicima koji su do sada obnašali vlast i koji je obnašaju i danas. Zapitao se i čemu da se žrtva nada kada za sve zločine počinjene u Vukovaru nitko nije odgovarao. Ponovio je ranije izjave kako novi prosvjed u Vukovaru, ako bi prošao bez konkretnih rezultata, ne bi imao smisla te da bi on radi nikakvih rezultata sigurno imao više energije te se stoga odlučio da ovaj problem rješava mirnim putem. Najavio je kako će to nastaviti i dalje raditi kroz HDZ ali i da će ako ne bude bio razumijevanja i izostanu rezultati zahvaliti se na dosadašnjoj suradnji i nastaviti svoj put dalje.

-Jasno je da smo stvorili bolesno društvo, a za takvo stanje nema izgovora i mora se reagirati. Poslali smo prošle godine ponizne zamolbe da nam pomognu, jer ovo nije dobro, da nas čuju i razumiju, da se na tim pitanjima ne prepucavaju i nadmudruju... Pozvali smo na osudu svih odgovornih. Ponudili smo i rješenja, poručili da nam omoguće da im pomognemo... Da osnuju specijalizirani sud, specijalizirano odvjetništvo, neovisno povjerenstvo za istinu…U ovih godinu dana nije se dogodilo ništa. Prosvjedom smo htjeli pokazati da Hrvatska sustavno zanemaruje temeljne ljudske vrijednosti, vlastiti Ustav i zakone. Među dužnosnicima je prisutan duboko nepravedan sustav vrijednosti koji 28 godina zanemaruje temeljna ljudska prava stradalnika Domovinskog rata. Od 1991. godine, kada je započela velikosrpska agresija na Vukovar, sustavno se krše, a zatim i zanemaruju ljudska prava građana Vukovara, prvo od strane agresora, a zatim i od institucija ove države, rekao je Penava.

Pokazujući fotografije ratnih razaranja Vukovara i ubijenih građana kao i rezultatima rada državnih institucija postavio je i pitanja: Tko je osuđen za ubijanje 2717 Vukovaraca? Tko je osuđen za prekomjerno granatiranje Vukovara uslijed kojeg je izravno stradalo 1800 civila, građana Vukovara? Tko je osuđen za organizaciju mreže logora na teritoriju Republike Srbije u kojima je bespravno zatočeno više od 6000 branitelja i civila Vukovara? Tko je osuđen za mučenja, zlostavljanja i ubijanja u srpskim logorima u kojima je život izgubilo 300 zarobljenika? Koji je razuman rok u kojem se odlučuje o pravima stradalnika velikosrpske agresije na Vukovar?

-Hrvatska se ponaša kao da je između šahovnice s jedne i zvijezde petokrake i kokarde s druge strane znak jednakosti. Svi će se nad ovime snebivati, ali ja vas uvjeravam da je tako. Samo dva kilometra od spomenika Blagi Zadri je spomenik četničkom vojvodi Vukašinu Šoškoćaninu. Što drugo zaključiti nego da je između njih znak jednakosti. Ako to i dalje bude tako ja radi svojih svjetonazora ne mogu više biti dio toga društva, kazao je Penava.

Govoreći o rezultatima prošlogodišnjeg prosvjeda kaže kako su uspjeli senzibilizirati javnost, dobiti veliku potporu građana te probudili nadu da to još nije gotovo i da neće biti gotovo dok se ne riješi do kraja. Dodaje kako su im s druge strane sve vrijeme kroz medije slali poruke kako nije vrijeme, da Vukovarci trebaju gledati svoja posla…. U isto vrijeme, kako kaže, svi su se bavili tko stoji iza prosvjeda, koja je skrivena agenda dok su se samo rijetki bavili stradalnicima Domovinskog rata.

-Dobili smo od druge strane i muk i tišinu, izjave da gledamo svoja posla, da se bavimo lokalnom politikom i na kraju meni omraženu floskulu „Neka institucije rade svoj posao“. Međutim, sve što smo iznijeli i svi ljudi koji vjeruju u ove vrijednosti, stojim iza toga, iza tih ljudi, njihovih sudbina jer smo artikulirali istinu. Jedini zaključak koji možemo donijeti na osnovu teza koju su slane je da nikada nije dobar trenutak, uvijek je neka urota, neki izbori, uvijek su neki pravilnici važniji od temeljnih vrijednosti, kazao je Penava.

Za sve njih rekao je kako je jedini zaključak koji može osobno donijeti da za njih nikada neće biti dobar trenutak, niti pravo vrijeme i to zato što sebe stavljaju na prvo mjesto, u središte svemira, iznad temeljnih vrijednosti Ustava, života i sudbina malih ljudi koji su se ugradili u temelje ove države.

-Vi ste ovdje zbog sebe i svoje karijere, a mi za hrvatske institucije predstavljamo samo jednu veliku smetnju. Te stvari ćemo morati promijeniti. Ovaj grad i ovi ljudi su posljednja crta obrane, a o načinima i metodama koje će se koristiti govorit će vrijeme koje je pred nama, poručio je Penava.

Upitan s kim je sve razgovarao i što su mu na sve to rekli premijer i ministri u Vladi RH na ovu temu Penava je rekao kako u cijeloj toj priči ministra unutarnjih poslova treba izuzeti s obzirom na činjenicu da su neke stvari pokrenute ali i da je unatoč njegov želji da se organiziraju sastanci i vidi što i kako dalje doživio samo muk i šutnju od osoba s kojima je trebao komunicirati.

Odgovarajući na pitanje novinara što očekuje u Vukovaru da će događati 18. studenoga kazao je kako toga dana u Vukovaru svake godine bude i preko 100.000 ljudi u Koloni sjećanja, svi zajedno svjedočimo teškoj atmosferi ali i da nikada nije bio niti jedan incident.

-Uvijek se apostrofira hoće li biti incidenata, hoće li stradalnici protestirati i slično. . Ne da imaju pravo prosvjedovati, ne da bi trebali, nego bi imali pravo prevrnuti cijelu državu zbog ovakvog nerada institucija. Kako će se toga dana doći pokloniti žrtvama Vukovara, Marijanu Živkoviću i njegovim sinovima? Nije li to degutantno, isprazno, najbolji pokazatelj nesavjesti svih tih ljudi? S jedne strane tako tretirati stradalnika, a s druge strane očekivati crveni tepih i ruže. Vukovarci jako tolerantni, zaključio je Penava.