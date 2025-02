Obračun protiv 'zombi droge': Fentanil koja ubija sve više Amerikanaca

U pozadini trgovinskog rata koji je novi američki predsjednik Donald Trump obznanio Meksiku, Kanadi i Kini stoji njegova želja da se obračuna s jednom od najgorih pošasti modernog doba – epidemijom vrlo snažnih droga koje ubijaju Amerikance. Trump optužuje sve ove tri zemlje da ne čine dovoljno kako bi suzbile krijumčarenje opasne droge, fentanila , na američki teritorij što pridonosi porastu broja smrti od predoziranja u Americi te im je zato uveo stroge carine. Sve ove zemlje pak uzvraćaju da Trump njih krivi za ono što je zapravo domaći američki problem. No, jasno je da je fentanil kao vrlo opasan fenomen 21. stoljeća došao u središte geopolitike.

Amerika posljednjih godina svjedoči širenju vrlo opasnih droga što uzrokuje ozbiljne patnje u tamošnjem društvu – smrti, beskućništvo, raspad obitelji, kriminal... Posebno je zabrinjavajuća raširenost fentanila, droge koja je vrlo koncentrirana, a američke vlasti procjenjuju da je 50 puta jača od heroina i 100 puta od morfija. Neke forme fentanila u slengu se nazivaju i "zombi drogom". Broj smrti od predoziranja od svih vrsta droga dosegnuo je posljednjih godina tragične, rekordne razmjere, svake godine oko sto tisuća Amerikanaca umre na ovaj način, a u otprilike 80% slučajeva glavni su krivac opioidi u koje spada i fentanil. Dakle, procjenjuje se da fentanil ubije 70 do 80 tisuća Amerikanaca svake godine. Koliko je korištenje droge postalo zastrašujuć fenomen koji razara američko društvo pokazuje i statistika. Prije 25 godina, broj smrti od predoziranja od svih droga u SAD-u bio je manji od 20 tisuća, a sada premašuje sto tisuća, što znači povećanje od čak pet puta u toliko kratkom razdoblju.

Fentanil je u svojoj legalnoj formi supstanca koju u kontroliranim uvjetima liječnici daju pacijentima oboljelima od kroničnih bolesti, a koji su razvili toleranciju na druge vrste opioida. No, na američkim se ulicama proširila ilegalna forma ove droge – vrlo koncentriran prah kojeg u Meksiku narko-karteli proizvode u ilegalnim laboratorijima, vrlo često kupujući kemikalije iz Kine. Zatim ih najčešće pretvaraju u tablete i krijumčare u SAD. Te tablete toliko su koncentrirane da se obično kaže da bi cjelokupna količina fentanila koja se u godinu dana potroši u SAD-u stala na samo tri kamiona, što olakšava njezino krijumčarenje. Isto tako, u svojoj čistoj formi godišnja potrošnja za jednu osobu stala bi u dvije vrećice šećera kakve se u kafićima dobe uz kavu. No, uz sve ovo javio se novi veliki problem. Američke vlasti izvještavaju da narko-karteli sve češće miješaju fentanil i u druge vrste ilegalnih i opasnih droga, primjerice u kokain, što konzumenti zapravo često uopće i ne znaju, a što onda tu drogu čini još i znatno opasnijom. U New Yorku je 2020. u čak 81% smrti od predoziranja kokainom bio uključen i fentanil, piše Wall Street Journal.

Ili možda još upečatljivija paralela – na predsjedničkoj debati prije godinu dana bivša kandidatkinja za predsjednicu Nikki Haley rekla je kako je fentanil ubio više Amerikanaca nego ratovi u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu zajedno, i to u samo jednoj godini. Fentanil je postao vodeći uzrok smrti u SAD-u. Sve je to postalo pravi politički problem u SAD-u što pokazuje i pisanje medija. "Je li epidemija opioida potaknula povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću?", pitao se magazin New Yorker nakon izbora. Nova vlada želi pokazati da nešto radi po tom pitanju, a carine se mogu pokazati kao mač s dvije oštrice jer istodobno Bijela kuća može reći da će carinama "vratiti radna mjesta" nazad u Ameriku te će suzbiti krijumčarenje ove droge (brojni kritičari sumnjaju u učinkovitost u oba pogleda). Neki ekonomisti upozorili su na to da carine ni bilo kakve kažnjeničke mjere protiv drugih zemalja neće suzbiti potražnju za ovom opasnom drogom u SAD-u koja je zapravo pravi problem.

Trump je tako uveo carine na kineske proizvode od 10%, kao i 25% na proizvode koji stižu iz Meksika i Kanade te je ove zemlje optužio da mirno promatraju kako karteli i kriminalci na njihovu teritoriju proizvode drogu koja kasnije stiže u SAD. Peking je najavio da će na to uzvratiti protumjerama i tužbom Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). "Sjedinjene Države moraju riješiti problem fentanila na objektivan i racionalan način. Kina je jedna od zemalja u svijetu koja je najstroža u obračunu s narkoticima, kako u smislu politike, tako i njezine implementacije", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova. S druge strane, Kanada ističe da je količina fentanila koja u Ameriku pristiže s njezina teritorija minimalna.

Meksička vlada posljednjih je tjedana pak priopćila da je upala u nekoliko laboratorija, zaplijenila drogu i uhitila članove kartela. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum također je podsjetila da je čak 70% oružja koje meksička vlada zaplijeni od kriminalaca proizvedeno u Americi. "Tragično, u našoj zemlji gube se životi u nasilju koje je rezultat potražnje za drogom u vašoj", govori predsjednica Meksika i dodaje: "Javno je poznato da kemikalije koje se koriste kako bi se proizvelo ovu i druge sintetičke droge ilegalne ulaze u Kanadu, SAD i Meksiko iz azijskih zemalja. To još jednom pokazuje hitnu potrebu za međunarodnom suradnjom", priopćila je Sheinbaum.

O fentanilu se odnedavno govori i u Hrvatskoj. Sredinom prošle godine ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak rekao je kako ove droge u Hrvatskoj još nema. Isto tako, Capak je nešto ranije govorio kako je Hrvatska prve susrete s fentanilom imala na turističkim događajima tijekom sezone kad su stranci donijeli fentanil sa sobom. Ministarstvo unutarnjih poslova početkom prošle godine priopćilo je Hini da u Hrvatskoj još nije bilo predoziranja od fentanila, ali da je ta droga pronađena u sustavu tri pokojnika koji su umrli zbog drugih razloga: lošeg zdravstvenog stanja uzrokovanog ovisnošću o drogama ili trovanju lijekovima protiv bolova.

>>> VIDEO Pomalo neočekivano: Evo tko je prvi strani čelnik kojeg je Trump pozvao u Bijelu kuću