Iscurili i podaci o registriranim vozilima 2006., koje nije vodio HUO

Na dan kad je Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila rješenje o upravnoj novčanoj kazni Hrvatskom uredu za osiguranje za “curenje” baze podataka o vlasnicima svih registriranih vozila u Hrvatskoj iz 2021., dostavljeni su nam dokazi da je kompromitirana istovrsna baza, samo s podacima iz 2006. Postoji “kvaka 22” - tada podatke nije čuvao HUO! On je ovlaštenje za to dobio tek 1. siječnja 2007. Otkud “curi” i tko je kriv za one situacije kad vam, netom prije isteka registracije, zazvoni mobitel koji nije u javnom adresaru, a zastupnik u osiguranju ponudi ugovaranje nove police. No to nije zastupnik društva u kojem imate obvezno autoosiguranje, nego posve drugi osiguravatelj, s kojim nikad niste imali nikakav pravni posao. Otkud mu vaši podaci? I kako zna da se bliži istek police?