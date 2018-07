Iscrpljena Angela Merkel izborila opstanak

Kriza u njemačkoj vladajućoj koaliciji dosegla je jučer novi vrhunac nakon što je predsjednik bavarske demokršćanske stranke CSU i ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer ponudio svoju ostavku zbog sukoba s kancelarkom Angelom Merkel oko njegove ideje odbijanja tražitelja azila s njemačkih granica, no odmah potom tu ponuđenu ostavku stavio na čekanje dok ne obavi još jedan, ključan razgovor s Merkel, koji je sinoć završio kompromisom i pomirenjem.

Kompromisno rješenje

- Pronašli smo rješenje koje mi omogućuje da ostanem ministar - rekao je Seehofer po izlasku sa sastanka sinoć iza 22 sata u Berlinu. To kompromisno rješenje su tranzitni centri za azilante, koji će se uspostaviti blizu njemačkih granica. U tranzitnim centrima bi se u ubrzanim postupcima određivalo tko može ući u Njemačku i čekati da mu se riješi zahtjev za azilom, a tko ne može jer je već podnio zahtjev za azilom u nekoj od južnijih država članica EU poput Italije.

Podsjetimo, Seehofer je u nedjelju navečer rekao da kancelarkino rješenje, s kojim se vratila sa summita EU krajem prošlog tjedna, nije dobro za sprečavanje sekundarnih migracija tražitelja azila te da Njemačka treba pojačati kontrole na svojim granicama. Kancelarka Merkel takvu mogućnost odbija jer drži da bi to bilo nelegalno, te da bi stvorilo lančanu reakciju vraćanja graničnih kontrola u nizu drugih država članica EU-a, što bi praktički bio kraj Schengenske zone bez granica.

Umjesto toga, Merkel nudi europsko rješenje: sklapanje bilateralnih sporazuma Njemačke i drugih država koje bi ubrzale postupke vraćanja azilanata, stvaranje azilantskih centara izvan EU u koje bi se vraćali migranti spašeni s mora, i slične mjere.

No, Seehofer je, proučivši sve te mjere, zaključio da one nemaju isti učinak kao što bi imao njegov master-plan, pa je svojim stranačkim suradnicima u vrhu CSU-a u nedjelju prezentirao tri mogućnosti: pokleknuti pred Merkeličinom migrantskom i azilantskom politikom (i riskirati poraz na listopadskim izborima u Bavarskoj, gdje raste popularnost anti-imigrantske stranke AfD); otkazati poslušnost kancelarki i ići u primjenu master-plana i strožih graničnih kontrola, s punom sviješću da to može dovesti do raspada stranačkog saveza CDU/CSU; ili dati ostavku na mjesto predsjednika CSU-a i ministra unutarnjih poslova. Činilo se da je Seehofer odabrao treću opciju.

Na “opasnom ego tripu”

Ipak, iako je u nedjelju tvrdio da se Merkel, kad su razgovarali u subotu, nije željela približiti kompromisu ni za milimetar, Seehofer je nakon obznanjene spremnosti na ostavku ipak pristao na još jedan razgovor s Merkel i još jednu, posljednju, šansu za kompromisom. Taj sastanak počeo je jučer u 17 sati i označen je kao vrhunac krize. Netom prije početka tog sastanka, Seehofer je novinarima Süddeutsche Zietunga rekao da ga neće smjenjivati kancelarka koja je postala kancelarka zahvaljujući njemu. Sugerirao je da bez glasova CSU-a Merkel ne bi bila to što jest. Raspad saveza CDU/CSU vrlo vjerojatno bi imao potencijal da dovede do naprasnog kraja Merkeličine političke karijere.

Andrea Nahles, predsjednica socijaldemokratske stranke SPD, koja s CDU-om i CSU-om čini vladajuću koaliciju, izjavila je da su Seehofer i CSU na “opasnom ego tripu”. Ministar vanjskih poslova iz redova SPD-a, Heiko Maas, ustvrdio je da sukob CSU-a i CDU-a šteti ugledu Njemačke i šteti vladi.