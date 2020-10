Najstroži 'lockdown' u Europi: Druženja dopuštaju samo samohranim roditeljima i samcima

Kad ti policajac stoji ispred vrata, to poprilično ubije atmosferu na zabavi – kazali su iz irske policije nakon što je u toj državi uveden 5., najviši stupanj lockdowna koji, među ostalim, propisuje da nema miješanja kućanstava ni u zatvorenom ni na otvorenom, ali su neki, kao i svuda, tu preporuku ignorirali i organizirali tulume. To je irski pristup – do sada su apelirali na građane da se pridržavaju mjera i spriječe ubrzavanje zaraze, ali kad se to pokazalo malo korisnim, potegli su najjače oružje i zemlju gotovo zatvorili.

Cilj je “spasiti” Božić

Kako bi se lakše prebrodio novi lockdown, Ircima je ponuđen Božić kao mrkva, odnosno poticaj da se strpe kako bi se blagdani proslavili u normalnijoj atmosferi. Naravno, i da se prije Božića ekonomija pokrene trošenjem novca koji su građani uštedjeli, a čiji se iznos popeo na 11 milijardi eura jer posljednjih sedam mjeseci, dok je u zemlji bio lockdown niskog stupnja, nisu imali gdje trošiti.

Još prije dva tjedna, kad je uveden 3. stupanj, procjene su bile da se početkom studenoga očekuje 1300 novozaraženih. No taj su broj dosegli puno ranije, a i bolnice se pune. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Irska je u posljednjih 14 dana imala 253,7 zaraženih i 0,9 preminulih na sto tisuća stanovnika. Za usporedbu, Hrvatske su brojke 200,6 zaraženih i 1,8 preminulih.

Kad su predstavili plan zatvaranja, prioritet je, kazali su iz vlade, bio da škole ostanu otvorene. Sada i taj dio postaje upitan jer se sindikati učitelja bune i traže da se i njihovi članovi sklone na sigurno. Inače, prema službenim statistikama, u Irskoj je u prvom valu epidemije bilo hospitalizirano 200-tinjak djece. No odluka o zatvaranju škola moći će ipak malo pričekati jer su sljedeći tjedan praznici.

No činjenica da nema škole ne znači da se djeca igraju u parkovima. Pravila jasno propisuju kretanje građana.

– Smijemo izlaziti samo zbog tjelovježbe, i to u radijusu od pet kilometara od doma. Zabranjeno je druženje s članovima drugih kućanstava, kako u zatvorenom tako i na otvorenom, ali iznimku su napravili za samce i samohrane roditelje koji mogu oformiti “socijalni balon” s drugim kućanstvom, kako bi im pomogli, ali i zbog mentalnog zdravlja – govori nam blogerica iz Irske Ana-Marija Hota.

Sada je obveza da svi koji mogu rade od kuće, što je zapravo na djelu još od proljeća i nema nezadovoljnih jer, govori nam Ana-Marija, mjesečno štede i do sto eura za troškove prijevoza. Sada je naknada za one koji ne rade ili čiji je promet pao 25 posto ponovno podignuta na 350 eura tjedno za one koji su zarađivali toliko ili više prije lockdowna.

Kad je prije dva tjedna skupina od stotinjak neovisnih znanstvenika apelirala na vladu da se Irska potpuno zatvori i postane “otok bez COVID-19”, glavni epidemiolog i vlada to su odbili smatrajući to nemogućim, a odbacili su i imunitet krda kao neetičan i nemoguć bez cjepiva. Potpuno zatvaranje nisu željeli ni zbog pitanja granice sa Sjevernom Irskom te ekonomskih procjena da bi i 400 tisuća ljudi moglo biti stavljeno na čekanje. No vlada se dosjetila solomonskom rješenju pa je iz lockdowna isključila građevinu te proizvodnju, tako da je onih koji su privremeno bez posla 200 tisuća u zemlji od oko pet milijuna stanovnika, koja je i prvi lockdown prilično lako prebrodila posuđujući novac po vrlo povoljnim uvjetima na međunarodnim financijskim tržištima, pa čak i po negativnoj kamati, ali koja jako dobro utržuje domaćinstvo velikim tehnološkim tvrtkama.

Vjenčanja s 25 gostiju

Barovi i restorani su zatvoreni, osim za dostavu i preuzimanje hrane za van, zabranjena su sva okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, s iznimkama vjenčanja s najviše 25 gostiju te sprovoda s najviše deset ljudi, te vrhunska sportska natjecanja. Polemike je izazvala najava kontrole miješanja kućanstava, s kritikama pravobranitelja da policija ne smije ulaziti u domove pa je taj prijedlog odbačen.

Ipak, dovoljno je da susjedi pozovu policiju da se druženja prekinu. Je li teško tako živjeti? Nije idealno, no kako je rekao jedan tamošnji psihijatar, prenosi nam Ana-Marija, ljudi se ne trebaju fokusirati na ono što ne smiju, nego se radovati onome što smiju.

