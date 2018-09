Trump se žestoko obrušio na Iran. Hvaleći se uspjesima dobio reakciju kakvu nije očekivao!

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je smijeh u Općoj skupštini UN-a kada je nabrajao uspjehe svoje administracije na domaćem terenu. "U manje od dvije godine moja administracija postigla je više od gotovo bilo koje druge u povijesti naše zemlje", rekao je Trump na zasjedanju u New Yorku.

Trump says to UNGA, "In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country." There's a little laughter. Trump says "so true" and there's even more laughter. (via Fox) pic.twitter.com/XHH2YQRHvu