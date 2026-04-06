Iran odgovorio na Trumpov ultimatum: Hormuški tjesnac otvaramo samo u ovom slučaju

Iran je odgovorio na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa upućivanjem novih prijetnji u vezi s Hormuškim tjesnacem, vitalnom arterijom za globalne isporuke nafte i plina, prenosi agencija dpa. "Hormuški tjesnac ponovno će se otvoriti tek kada se, prema novom pravnom režimu, šteta od nametnutog rata u potpunosti nadoknadi iz dijela prihoda od tranzitnih pristojbi", rekao je Mehdi Tabatabai, dužnosnik za komunikacije u uredu iranskog predsjednika, na platformi X u nedjelju.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da se stanje u tjesnacu neće vratiti na prijašnje, pogotovo ne za Sjedinjene Države i Izrael, navode iranski mediji. Teheran tvrdi da kontrolira cijeli prolaz i planira uvesti sustav naplate prolaza.

Trump je zaprijetio Iranu napadima na elektrane i mostove ne bude li se pridržavao roka do 20 sati u utorak po istočnoameričkom vremenu. U objavi na svojoj platformi Truth Social rekao je: "Otvorite j..... tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE!"

Tabatabai je rekao da je Trump pribjegao uvredama iz "očaja i bijesa", optužujući ga za izazivanje rata velikih razmjera u regiji. Iranska misija pri Ujedinjenim narodima objavila je na X-u da Trump otvoreno prijeti uništenjem infrastrukture bitne za preživljavanje civila, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje kako bi spriječila ono što je opisala kao ratne zločine.