PLANIRAJU NAPLAĆIVATI PROLAZ

Iran odgovorio na Trumpov ultimatum: Hormuški tjesnac otvaramo samo u ovom slučaju

FILE PHOTO: Illustration shows map showing the Strait of Hormuz and 3D printed oil pipeline
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/4
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
06.04.2026.
u 09:12

Iranska revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da se stanje u tjesnacu neće vratiti na prijašnje, pogotovo ne za Sjedinjene Države i Izrael, navode iranski mediji.

 Iran je odgovorio na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa upućivanjem novih prijetnji u vezi s Hormuškim tjesnacem, vitalnom arterijom za globalne isporuke nafte i plina, prenosi agencija dpa. "Hormuški tjesnac ponovno će se otvoriti tek kada se, prema novom pravnom režimu, šteta od nametnutog rata u potpunosti nadoknadi iz dijela prihoda od tranzitnih pristojbi", rekao je Mehdi Tabatabai, dužnosnik za komunikacije u uredu iranskog predsjednika, na platformi X u nedjelju.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da se stanje u tjesnacu neće vratiti na prijašnje, pogotovo ne za Sjedinjene Države i Izrael, navode iranski mediji. Teheran tvrdi da kontrolira cijeli prolaz i planira uvesti sustav naplate prolaza

Trump je zaprijetio Iranu napadima na elektrane i mostove ne bude li se pridržavao roka do 20 sati u utorak po istočnoameričkom vremenu. U objavi na svojoj platformi Truth Social rekao je: "Otvorite j..... tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE!"

Tabatabai je rekao da je Trump pribjegao uvredama iz "očaja i bijesa", optužujući ga za izazivanje rata velikih razmjera u regiji. Iranska misija pri Ujedinjenim narodima objavila je na X-u da Trump otvoreno prijeti uništenjem infrastrukture bitne za preživljavanje civila, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje kako bi spriječila ono što je opisala kao ratne zločine.

FOTO NASA objavila nevjerojatne prve fotografije Zemlje koje su snimili astronauti
FILE PHOTO: Illustration shows map showing the Strait of Hormuz and 3D printed oil pipeline
1/16
Ključne riječi
Hormuški tjesnac rat na Bliskom istoku napad na Iran

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
09:57 06.04.2026.

"Iranska misija pri Ujedinjenim narodima objavila je na X-u da Trump otvoreno prijeti uništenjem infrastrukture bitne za preživljavanje civila, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje kako bi spriječila ono što je opisala kao ratne zločine." A tko bi to trebao djelovati? EU? Zapadne države koje se diče vladavinom prava? Ma dajte nemojte biti naivni! Pa zapad promiče vladavinu prava samo kada to njemu odgovara. Čast izuzecima poput Španjolske pa i Slovenije, ali tamo je na vlasti ljevica pa to i nije tako čudno.

