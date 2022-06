Institut za rat: Ukrajina je u protunapadima, dio ključnog grada uspjeli su vratiti

U tijeku je nekoliko manjih, ali uspješnih kontranapada Ukrajinaca na istoku države, objavio je američki Institut za proučavanje rata u svojem dnevnom izvješću o stanju na bojištima u Ukrajini.

Tvrde kako su ukrajinske snage uspjele vratiti veće dijelove Sjevjerodonecka u svoje ruke. Ukrajinci kažu da je otprilike polovica grada u rukama njihovih snaga, a polovica u rukama ruskih snaga. Institut za proučavanje rata tvrdi da su Ukrajinci potisnuli Ruse prema istočnim i južnim rubovima grada.

Ukrajinske snage pokrenule su protunapad sjeverno od Harkiva te potiskuju Putinove trupe prema ruskoj granici.

