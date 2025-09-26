Naši Portali
HRVATI NAJVIŠE GUBE

’Inflacija srušena na dva posto, no mnogi se osjećaju siromašnijima’

Autor
Ljubica Gatarić
26.09.2025.
u 14:55

Samo baltičke zemlje i Slovačka bilježe brži rast cijene hrane od Hrvatske. Prema novim podacima ECB-a, cijene hrane u Hrvatskoj porasle su znatno više nego u većini članica europodručja. Najviše su poskupjeli kruh, mlijeko, maslac i ulje, a kućni budžeti ostaju pod teškim pritiskom unatoč padu ukupne inflacije

Inflacija je u eurozoni znatno pala – s vrhunca od 10,6% u listopadu 2022. na nedavnih dva posto. Istodobno, porasle su i plaće što je kompenziralo dobar dio ranijih gubitaka realnog dohotka. Svejedno, mnoga kućanstva ne osjećaju poboljšanja. Kada ljudi odu u supermarket, popriličan broj njih osjeća se siromašnije nego prije porasta inflacije koji je uslijedio nakon pandemije.

Smanjena proizvodnja hrane

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
15:41 26.09.2025.

Zna se!

SV
svelažovi
16:04 26.09.2025.

Kada se spale svinje iz Slavonije, eto nove navale na cijene mesa, ili većeg uvoza smrznute robe.

