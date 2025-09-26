’Inflacija srušena na dva posto, no mnogi se osjećaju siromašnijima’

Inflacija je u eurozoni znatno pala – s vrhunca od 10,6% u listopadu 2022. na nedavnih dva posto. Istodobno, porasle su i plaće što je kompenziralo dobar dio ranijih gubitaka realnog dohotka. Svejedno, mnoga kućanstva ne osjećaju poboljšanja. Kada ljudi odu u supermarket, popriličan broj njih osjeća se siromašnije nego prije porasta inflacije koji je uslijedio nakon pandemije.



Smanjena proizvodnja hrane