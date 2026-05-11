Jedna majica na turniru u Vodicama izazvala kaos, oglasili se organizatori: 'To nema veze s našim stavom'

Fotografija sudionice iz Slovenije s međunarodnog petanque turnira u Vodicama posljednjih je dana izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Sve je počelo nakon što se internetom proširila fotografija žene koja je tijekom turnira nosila majicu s natpisom “I was born in Yugoslavia”. Pojedini korisnici smatraju kako takvi simboli u Hrvatskoj i dalje nose snažnu emotivnu i političku težinu, osobito zbog iskustava iz Domovinskog rata. Navode da kod dijela građana, a posebno branitelja i obitelji stradalih, simboli bivše države i dalje izazivaju nelagodu i podjele, piše Vodice info.

S druge strane, dio građana isticao je kako natpis na majici ne mora nužno predstavljati političku poruku, već osobnu činjenicu ili nostalgiju za državom u kojoj je osoba rođena. Nakon brojnih reakcija oglasili su se i organizatori turnira iz Petanque kluba Vodice. Poručili su kako sporni natpis nije imao nikakve veze sa stavovima organizatora ni samog sportskog događaja, čija je svrha bila druženje, povezivanje klubova i promicanje sportskog duha.

Naglasili su kako poštuju Republiku Hrvatsku, njezine vrijednosti i Domovinski rat, kao i osjećaje hrvatskih građana, posebice branitelja i obitelji žrtava. Dodali su i kako im je žao što je cijeli slučaj zasjenio pozitivnu atmosferu turnira i trud uložen u organizaciju događaja. “Sport treba ostati prostor međusobnog poštovanja, tolerancije i povezivanja ljudi, bez tema i poruka koje mogu izazivati podjele i nepotrebne napetosti”, poručili su organizatori.

Reagirao je i Slovenski savez za petanque, koji je također naglasio da odjeća sudionice nije predstavljala službeni stav saveza. U priopćenju su naveli kako pojedini ljudi takve simbole doživljavaju kao osobno sjećanje ili nostalgiju, dok ih drugi promatraju kroz ratna iskustva i bolna povijesna sjećanja. Iz slovenskog saveza istaknuli su i kako je riječ bila o osobnoj odluci pojedinke, bez povezanosti s organizatorima ili savezom, ali su dodali da svi trebaju biti svjesni osjetljivosti mjesta, povijesti i ljudi među kojima se nalaze.