INA Loyalty – Od popusta na gorivo do kave na dar!

Zamislite program vjernosti koji vas nagrađuje već u startu. To je INA Loyalty – favorit među svim vozačima! INA Loyalty se prometnuo u pravo čudo kad je u pitanju ušteda i nagrađivanje vjernosti. Pa što je to što je toliko ljudi privuklo? Čitajte dalje!

Popusti za sve, odmah, bez čekanja!

Nema čekanja na početak – čim se učlanite, odmah možete uživati u popustu na vrhunska Class Plus Premium goriva! Svaka ušteda na gorivu znači više za vaše putovanje – 1 cent po litri može se itekako zbrojiti kroz vrijeme! A to je tek početak. Počnite svoje putovanje u INA Loyaltyju i gledajte kako se pogodnosti slažu kao legići! Iako je početni popust manji, svakim novim statusom vaši benefiti rastu. Pa tako u VIP statusu, Class Plus Premium goriva točite s popustom od 4 centa po litri.

Od Blue do VIP – Što vi više vozite, to više pogodnosti imate!

Kako napredujete kroz statuse – od Blue pa sve do prestižnog VIP-a – sve postaje bolja i bolja ponuda. Zamišljajte: veći popusti, besplatni proizvodi, pa čak i besplatna pomoć na cesti za VIP članove! Zvuči predobro, ali to je stvarnost INA Loyalty programa. Ako volite vožnju, voljet ćete i pogodnosti koje vas prate!

Ponuda baš po vašoj mjeri!

Tko voli kavu? Prva je na naš račun! Tko voli hot dogove? Članove INA Loyaltyja čekaju posebne pogodnosti! INA Loyalty prati vaše navike i prilagođava se – ali samo ako ste za to dali privolu. Zaboravite na bespotrebne popuste na stvari koje ne kupujete. Samo najbolja ponuda, usklađena baš s vašim željama. Ako volite uživati u vožnji i usput pojesti nešto fino – INA Loyalty vam nudi sve, po mjeri.

Foto: Darko Tomas/Cropix

Jednostavne nagradne igre, a nagrade… u raju!

I naravno, tko ne voli nagrade? No, recite zauvijek zbogom kompliciranim prijavama, porukama i čuvanju računa. Dva-tri klika u aplikaciji i vi ste u igri! Svaka vaša kupnja broji se automatski, a nagrade su uvijek top: luksuzni automobili, skuteri, putovanja, kartice za gorivo i još mnogo toga! Prošlo je vrijeme kada ste osvajali olovke i upaljače – sada dolaze stvarni, veliki dobitci!

Još niste član? Hitno, prijavite se odmah!

Ako još niste član INA Loyalty programa, sada je pravi trenutak da to ispravite! Registrirajte se putem aplikacije ili mrežne stranice www.inaloyalty.hr i odmah uživajte u poklonu dobrodošlice – besplatnoj kavi, čaju ili Crunch&Go čipsu te 100 bodova na svom INA Loyalty računu ako se registrirate u aplikaciji!

S INA Loyalty programom – svaki kilometar i svaka kupnja su nagrađeni!